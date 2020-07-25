HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 21:55 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda seyir halindeyken motor kısmında alevler yükselen yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını fark eden otobüs sürücünün yolcuları tahliye edip yangına müdahale etmesi ise olası bir faciayı önledi.

Yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu Tavşanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’un Kartal ilçesi ile Kocaeli’nin İzmit ilçesi arasında seyir halinde olan G.B. idaresindek yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurdu. Araçta bulunan ve yangın çıktığını görünce panik yaşayan yolcular sürücü tarafından tahliye edildi.

Aracın motor kısmından yükselen alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yol kenarında bekleyen yolcular ise daha sonra olay yerine çağrılan başka bir otobüsle yollarına devam etti.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSerdar Ortaç: Eski eşten bir tek bu kaldıSerdar Ortaç: Eski eşten bir tek bu kaldı
Şanlıurfa’da 307 ev karantinaya alındıŞanlıurfa’da 307 ev karantinaya alındı
MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

100 yıllık türbe kaldırıldı, mezar boş çıktı

100 yıllık türbe kaldırıldı, mezar boş çıktı

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız çıkın meydana

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız çıkın meydana

Yeni sevgilisi bakın kimmiş! Öpmeye doyamadı

Yeni sevgilisi bakın kimmiş! Öpmeye doyamadı

Ayasofya Camii'nde bir tek oraya halı serilmedi! İşte nedeni

Ayasofya Camii'nde bir tek oraya halı serilmedi! İşte nedeni

İlginizi Çekebilir

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Diğer Haberler
Sarıyer'de eşini ısıran köpeği silahla ateş ederek öldürdü

Gözyaşları içinde ifade verdi! Lüks villa önünde acı olay

Ayasofya Camii'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler

Ayasofya Camii'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler

Şanlıurfa’da 307 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 307 ev karantinaya alındı

Düzce'de dalgalara kapılan fındık işçisi genci boğulmaktan vatandaşlar kurtardı

Fındık işçisi genci boğulmaktan vatandaşlar kurtardı

Düzce'de parkta çay içen kadına 'yorgun mermi' isabet etti

Parkta çay içen kadın bir anda kanlar içinde kaldı

İznik Gölü’nde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı

İznik Gölü’nde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.