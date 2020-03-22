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Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği! Fenalaştı, böyle götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 15:07 | Son Güncelleme

Sakarya'da otobüsün içindeki yaşlı bir yolcunun fenalaşması nedeniyle otobüs Hendek ilçesindeki terminalde durduruldu. Rahatsızlanan yolcu ve onunla birlikte hastaneye kaldırılan 2 yolcunun yapılan sonuçları negatif çıkarken, diğer yolcuların iletişim bilgileri alınarak evde kalmaları istendi.

Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği! Fenalaştı, böyle götürüldü

Düzce’den İstanbul’a doğru yola çıkan otobüste yolculuk yapan 72 yaşındaki kadın yolcu, saat 11.00 sıralarında ateşinin yükseldiğini ve nefes almakta zorlandığını araç muavinine bildirdi. Durumun 112 Acil'e bildirilmesi sonucu otobüs Hendek İlçe Terminali'ne yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil ekipleri kadın yolcu ile 2 yolcuyu hastaneye kaldırdı. Otobüs terminalde bekletilirken, diğer kişilerin ateşleri ölçüldü.

KARANTİNA ALTINDA TUTULACAKLAR

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastaneye kaldırılan 3 yolcunun ilk testlerinin negatif çıktığını ancak her ihtimale karşı ikinci test sonuçları gelene kadar hastanede karantina altında tutulacağını belirtti.

DİĞER YOLCULARIN İLETİŞİM BİLGİLERİ ALINDI

Yetkililer, otobüsteki diğer yolcular ve personelin ise yapılan sağlık taraması sonrası iletişim bilgilerinin alınarak otobüsle evlerine gönderildiğini ve 14 gün boyunca evlerinde kalmaları istendiğini bildirdi.

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sakarya OTOBÜS hendek koronavirüs

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