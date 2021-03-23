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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

23.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu obüsünde yapılan aramada 1 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Adıyaman otobanı Kuzey çıkışı üzerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde hassas burunlu köpekle arama yapıldı.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu obüsünde yapılan aramada 1 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Adıyaman otobanı Kuzey çıkışı üzerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde hassas burunlu köpekle arama yapıldı. Aramada otobüsün bagaj kısmında bir yolcuya ait çantada 1 kilo 650 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Çantanın sahibi olan yolcu gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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