Yolcu otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün sol taraftan çarptığı otomobilin sürücüsü Turan Aktürk (45), yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Erbiller kavşağında meydana geldi. İzmir- Diyarbakır seferini yapan Mehmet Azad Eşin'in (44) kullandığı, Özlem Diyarbakır firmasına ait 34 RR 9580 plakalı yolcu otobüsü, Turan Aktürk yönetimindeki 45 TB 405 plakalı otomobile sol taraftan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirip, yardım istedi. Kazada yaralanan Aktürk, ihbarla gelen itfaiye görevlilerin yardımıyla otomobilden çıkarılarak, sağlık ekiplerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Turan Aktürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Otobüs şoförü Eşin ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Diğer şoför, otobüsle yola devam etti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

