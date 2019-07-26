Yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştı kazada, ölü sayısı 4'e çıktı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan Şimal Yanık (16) da kurtarılamadı. Yanık'ın ölümüyle birlikte kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, dün ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi Kutlukent Kavşağı'nda meydana geldi. Samsun'dan Giresun yönüne giden Adil Yenigün (57) yönetimindeki 61 S 0909 plakalı Görele Seyehat'e ait yolcu otobüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Sevda Ara (40) yönetimindeki 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüsteki 6 kişi ile otobüsteki yolculardan 8'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Sevda Ara ve Adil Yenigün ile her iki araçta bulunan Barış Altay (22), Elif Uyur (10), Ergin Kaya (46), Şimal Yanık (16), Yusuf Uyur (10), Devran Ara (14), Veysel Kargün (51), Şule Çekilmiş (13), Kardelen Çekilmiş (16), Hamide Topal (14), Asuman Durmuş (21) ve Arif Kaya (14) ambulanslarla Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan minibüs sürücüsü Sevda Ara ile Barış Altay ve Elif Uyur doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan Şimal Yanık da sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 4'e yükselirken, tedavileri süren Yusuf Uyur, Kardelen Çekilmiş ile Devran Ara’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise taburcu edildiği belirtildi.

ANNE İLE İKİZLERİ ÖLÜM AYIRDI

Kazada hayatını kaybeden Elif Uyur ile yaralı Yusuf Uyur'un çift yumurta ikizi olduğu, sürücü Sevda Ara'nın ise anneleri olduğu ortaya çıktı. Eşinden boşanan Sevda Ara'nın ailesinin geçimini sağlamak için halı yıkama işi ile uğraştığı, minibüsü de siparişleri adrese teslim etmede kullandığı bildirildi. Sevda Ara ve kızının ölümü, ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

Sevda Ara ile kızı Elif Uyur, Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde ikindi vakti toprağa verilecek.