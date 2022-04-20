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Yolcusuna kırmızı halı seren araba: Audi Urbansphere görücüye çıktı!

20.04.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Audi, Urbansphere adını verdiği elektrikli konsept aracının örtüsünü kaldırdı. 4. seviye otonom sürüş desteği sağlayan ve Audi'nin şimdiye kadar ürettiği en geniş iç hacme sahip olan Audi Urbansphere, kapıları açıldığında yere uzanan bir kırmızı halı aydınlatması sağlıyor.

Yolcusuna kırmızı halı seren araba: Audi Urbansphere görücüye çıktı!

Audi'nin "Sphere" adını kullandığı konseptlerinin üçüncüsü, Skysphere ve Grandsphere'den sonra Urbansphere oldu. Bu yeni araç, bir minivan gibi görünüyor. Ancak bir minibüs ve crossoverın bir araya getirilmiş hali gibi göründüğünü söylemek de mümkün.

İŞTE AUDI URBANSPHERE'IN DETAYLARI

Audi Urbansphere'ın uzunluğu ise dikkat çekiyor. Audi'nin paylaştığı bilgilere göre, Urbansphere 5.51 metre uzunluğunda. Bu da onu Audi'nin şimdiye kadar ürettiği diğer tüm araçlardan önemli ölçüde daha büyük yapıyor. Araç, Audi'nin şimdiye kadar ürettiği en geniş iç hacme sahip.

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Urbansphere'ın kısa bir kaputu, arkaya doğru eğimli bir ön camı ve dik bir bagaj kapağı var. Ayrıca, aracın ön ve arka kısmında LED ışıklar bulunuyor ve farklı desenler yansıtılabiliyor.

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B sütunu olmayan konsept otomobilin iç mekanında dönebilen ve yatabilen koltuklar yer alıyor. Direksiyon simidi, pedallar ve geleneksel gösterge paneli, otonom sürüş sırasında gizlenebiliyor. 4. seviye otonom sürüş desteği olduğunu da ekleyelim tekrar.

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KIRMIZI HALI GİBİ

Audi Urbansphere'ın kapıları açıldığında ise yere adeta kırmızı bir halı seriliyor gibi oluyor. Çünkü kapılar açıldığında yere doğru kırmızı bir aydınlatma yansıtılıyor ve koltuklar yolculara doğru dönüyor. Böylece adeta yolculara kırmızı halı serilmiş hissi oluşturuluyor.

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Audi'nin PPE mimarisini kullanan Urbansphere, 120 kWh'ın üzerinde bir pil ile geliyor. Şarj işlemi 270 kw'a kadar destekleniyor. Çin pazarı odak alınarak geliştirilmiş Urbansphere'in her aksında bir elektrik motoru bulunuyor. Aracın 750 kilometreye kadar bir menzili olduğundan bahsediliyor.

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Audi
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