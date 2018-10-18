Yolda buldu iş yerine götürdü! Büyük panik

Susurluk'un kırsal Kayıkçı Mahallesi'nde oturan A.Y. (10), dün akşam dağ yolunda köpeğini gezdirirken ayağıyla kaldırdığı taşın altında, üzerinde pim bulunan madeni bir cisim buldu. A.Y., cismi alıp eve götürdü ve amcası Ö.Y.'ye gösterdi. İlçede esnaf Ö.Y. de bu sabah cismi iş yerine götürdü.
Ö.Y., iş yerinde masaya koyduğu cismin, üzerinde pim bulunması nedeniyle bomba olabileceğinden şüphelenerek polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, iş yeri sahibini dışarıya çıkarıp çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ardından gelen İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı, iş yerine girerek madeni cismi inceledi.
ESKİ BİR GAZ BOMBASI
Cismin, toplumsal olaylara müdahalede kullanılan eski bir gaz bombası olduğu belirlendi. Gaz bombası, incelenmek üzere emniyete götürüldü. (DHA)
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