Yolda gördüğü eski sevgilisine ateş etti, 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, pompalı tüfekle eski sevgilisi ile yanındaki erkeğe ateş eden kişinin tüfeğinden çıkan saçmaların olay yerinden geçenlere de isabet etmesiyle biri ağır 4 kişi, yaralandı.

Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde otomobiliyle seyreden Ömer Z, bu sırada yolda yürüyen eski sevgilisi Bahar D'yi görünce durdu.

Araçtan inen Ömer Z, pompalı tüfekle Bahar D. ve yanındaki Eyüp D'ye ateş ederek kaçtı.

Vücudunun bazı yerlerine saçmalar isabet eden Bahar D'nin yanı sıra Eyüp D. ile olay yerinden geçen Rabia A. ve annesi Güler A. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bahar D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Ömer D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

