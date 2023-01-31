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Yolda yatan yaralı ile yardıma gelenler arasında yaşanan diyalog şaşırttı! 'Yüzümde şişlik var mı?'

31.01.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde kaza yapan ve yolda yatan yaralı ile kendisine yardıma gelenler arasında ilginç diyalog yaşandı. Nefes almakta zorlanıp, zorlanmadığı sorulan yaralı, vatandaşlara, "Yüzümde şişlik var mı" diye sordu.

Yolda yatan yaralı ile yardıma gelenler arasında yaşanan diyalog şaşırttı! 'Yüzümde şişlik var mı?'

Karkamış Nizip karayolunda seyir halinde bulunan Ö.F.Y. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.F.Y., yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı. Yolda yatan yaralı bir süre hareketsiz beklerken, vatandaşlar ise telefonla sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. "Ambulansı arasana, ben kötüyüm" diyerek, sağlık ekiplerinin çağrılmasını isteyen yaralıya vatandaşlar ise nefes alıp, vermekte zorlanıp zorlanmadığını sordu. Yerde yatan ve eliyle göbeğini tutan yaralı ise, yardım için gelen vatandaşlara "Alıyorum abi, alıyorum. Yüzümde şişlik var mı" diye sordu.

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Sağlık ekiplerinin gelmesi ile ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. (İHA)

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Gaziantep kaza

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