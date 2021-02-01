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Yolda yürürken altın kesesi buldu

01.02.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Yolda yürürken altın kesesi buldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokakta yürürken bulduğu altınları zabıtaya teslim eden vatandaş takdir topladı.Olay Orhaniye Mahallesi Çardak Cami civarında meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokakta yürürken bulduğu altınları zabıtaya teslim eden vatandaş takdir topladı.
Olay Orhaniye Mahallesi Çardak Cami civarında meydana geldi. 65 yaşındaki Rıdvan Topal, yolda yürürken kırmızı bir kese gördü. Yerden alıp keseyi kontrol eden yaşlı adam içerisinde 4 adet altın olduğunu gördü. Dürüst vatandaş keseyi alıp İnegöl Belediyesinin yolunu tuttu. Burada zabıta ekiplerine durumu anlatarak kesedeki altınları teslim etti. Rıdvan Topal’ın bu davranışı herkesin takdirini topladı.

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