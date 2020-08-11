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Yolda yürürken kafasına kurbağacık saplandı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2020 10:58 | Son Güncelleme

Korkunç olay Çin'de yaşandı. Yolda yürümekte olan bir yayanın kafasına kurbağacık saplandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam hemen ameliyata alındı. Üç dört saatlik operasyonla kafasındaki metal çıkartılan adamın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Yolda yürürken kafasına kurbağacık saplandı

Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir kişi ölümün kıyısından döndü.

Liaoning eyaletindeki yerel basının haerine göre 50 yaşında bir erkek yolda yürüyordu.

Yayanın kafasına sekizinci kattan bir kurbağacık anahtar düştü. Ucu açık ve dik bir şekilde düşen kurbağacık talihsiz adamın kafasına saplandı.

Liaoshen Evening News'te yer alan bilgilere göre yaralanan adam tedavisi için hastaneye götürüldü. Anahtarın üç saatlik bir operasyonla çıkartıldığı belirtildi.

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Kurbağacığı düşüren işçinin yukarına klima montajı yaptığı bu sırada aletin elinden kaydığı ifade edildi.

Yaralanan adamın adı açıklanmazken durumunun stabil olduğu bildirildi.

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