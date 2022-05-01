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Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı, gerçek sonra anlaşıldı! 'Yanmış haldeydi, neye benzediğini bilemedim'

01.05.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yoldan geçen bir vatandaş yol kenarında bulduğu şeyle şaşkına döndü. 60 santimetre boyu 4 ayağı kocaman kafası olduğu tespit edilen hayvanın yanmış keçi ölüsü olduğu netlik kazanırken, görenler korku dolu bakışlarla hayvanı inceledi. Keçiyi gören İsmail Varol, ''Önce korktum. Sonra incelemeye başladım. Ancak bir türlü hayvanın neye benzediğini bilemedim” dedi.

Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı, gerçek sonra anlaşıldı! 'Yanmış haldeydi, neye benzediğini bilemedim'

Mersin’in Silifke ilçesinde yolda yürüyen bir vatandaş, yanmış yavru keçi ölüsü buldu.
Silifke'de akşam saatlerinde, İsmail Varol evine giderken ölü bir hayvan buldu. 60 santimetre boyu 4 ayağı kocaman kafası olduğu tespit edilen hayvan yoldan geçenlerin de ilgisini çekti. Hayvanın ne olduğu vatandaşlarca anlaşılamazken, görenler korku dolu bakışlarla hayvanı inceledi.

''NEYE BENZEDİĞİNİ BİLEMEDİM''

Yolda yürürken bulduğunu belirten İsmail Varol, “Yolda yürürken gördüm önce korktum. Sonra incelemeye başladım. Ancak bir türlü hayvanın neye benzediğini bilemedim” dedi.

Veteriner hekimler ise hayvanın yanmış bir yavru keçi olduğunu söyledi.

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(İHA)

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Mersin
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