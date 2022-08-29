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Yolda yürüyen kadının cep telefonunu çaldı, kaçarken otomobil çarptı

29.08.2022 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da yolda yürüyen genç kadının cep telefonunu, kapkaççı tarafından çalındı. Bisikletiyle kaçmaya çalışan kapkaççı, bir otomobilin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Ş.S. hastaneye kaldırıldı.

Yolda yürüyen kadının cep telefonunu çaldı, kaçarken otomobil çarptı

Diyarbakır'daki olay dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine doğru yürüyen genç bir kadının telefonu kapkaççı tarafından çalındı.

KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPTI!

BİKadının bağrışmalarından panik yapan kapkaççı Ş.S.'ye bisikletiyle kaçmaya çalışırken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kapkaççı ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri kapkaççıya ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırırken, genç kadının telefonu ise tuzla buz oldu.

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GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay yerine gelen güvenlik güçleri inceleme yaparken, kapkaççıya çarpan araç hasar gördü, bisiklet ise kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, genç kadın, kapkaççıdan şikayetçi olurken, şahsın tedavisinin gözaltında devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır kapkaç
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