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  4. Yoldaki paranın sahibini bulmak için sokaktaki tüm güvenlik kameralarını izledi

Yoldaki paranın sahibini bulmak için sokaktaki tüm güvenlik kameralarını izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2020 16:23 | Son Güncelleme

Tokat'ta yolda para gören bir kişi, düşürülen paranın sahibini bulmak için güvenlik kameralarına başvurdu. Çevredeki tüm kameraları izleyen vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak parasını düşüren kişiye ulaşmayı başardı. Görüntüleri izleyenler 'insanlık ölmemiş' dedi.

Yoldaki paranın sahibini bulmak için sokaktaki tüm güvenlik kameralarını izledi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Birol Yavuz isimli vatandaş yolda 50 TL buldu. Parayı sahibini bularak teslim etmek isteyen Yavuz, çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Parayı düşüren kişinin eşkâlini tespit etti.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞINCA ULAŞABİLDİ

Şahsın bulunması için sosyal medyada paylaşım yaptı. Sosyal medya aracılığı ile kısa sürede parayı düşüren kişiyi bulmayı başardı. Para, Niksarlı olduğu öğrenilen şahsın bir yakınına teslim edildi.

'İNSANLIK ÖLMEMİŞ' DEDİRTTİ

İnsanlık ölmemiş dedirten Birol Yavuz, vatandaşlık görevini yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi
(İHA)

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