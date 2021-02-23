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  4. Yoldan çıkan araç uçurumdan dereye yuvarlandı: 2 yaralı

Yoldan çıkan araç uçurumdan dereye yuvarlandı: 2 yaralı

23.02.2021 19:38 | Son Güncelleme:
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Samsun’da yoldan çıkan kamyonet takla attıktan sonra 50 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı.

Samsun’da yoldan çıkan kamyonet takla attıktan sonra 50 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 14. kilometresi Gürgendağı mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak’tan Trabzon’a giden Yusuf E. (23) idaresindeki 53 DP 497 plakalı panelvan kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 40 metre takla attıktan sonra 50 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı. Yoldan 90 metre çıkan araçta bulunan sürücü Yusuf E. ile kardeşi Davut E. (18) kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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