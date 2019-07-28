Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kastamonu-Taşköprü karayolunda yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde 18. kilometrede Hakan Çetin (29) idaresindeki 55 LZ 878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde takla attı. Kazada sürücü Hakan Çetin ile araçta yolcu olarak bulunan Abdullatif Durmaz (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası emniyet güçleri, incelemelerde bulundu.



