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Yoldan geçen kadına sarkıntılık yaptı, sokak ortasında kalaslarla dövdüler! 'Bu adam sapık'

15.11.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. Aracıyla sokaktan geçerken yol kenarındaki bir kadına sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahıs, sokak ortasında kalaslarla dövüldü. Taraflardan biri diğerlerini sakinleştirmeye çalışırken bir kişi, araçtaki şahsı işaret ederek “Bu adam bir sapık. Polisi arayın” dedi. Kadının yakınları tarafından aracının camları kırılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yoldan geçen kadına sarkıntılık yaptı, sokak ortasında kalaslarla dövdüler! 'Bu adam sapık'

İddiaya göre, dün Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir sokakta seyir halinde araç kullanan şahıs, yol kenarındaki bir kadına sarkıntılık yaptı. Durumu fark eden kadının yakınları şahsı kovalamaya başladı. Araç sürücüsü kovalamaca sırasında girdiği bir sokaktaki inşaat kalaslarına çarparak durdu.

'BU ADAM SAPIK'

Öfkeli kişiler, araçtaki şahsa vurmaya başlarken aralarından biri, arabanın ön ve arka camlarını yerdeki kalasları alarak kırdı. Taraflardan biri diğerlerini sakinleştirmeye çalışırken bir kişi, araçtaki şahsı işaret ederek “Bu adam bir sapık. Polisi arayın” dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelirken yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların kalaslarla bir aracın ön ve arka camını kırdıkları, aralarından bir kişinin sokakta pencereden bakan insanlara “Polisi arayın, bu kişi sapık” dediği ve olay sonrası sokağa ambulansın girdiği görülüyor.

İHA

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