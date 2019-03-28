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Yoldan geçerken öldürülen Neşe'nin cinayet sanığı, yeniden yargılanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 09:22 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi kovalarken, yoldan geçen Neşe Karaca'yı (38) tabancayla vurup öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Armağan Turna (31), Yargıtay'ın, kararı usul yönünden bozması nedeniyle yeniden yargılanmaya başladı.

Yoldan geçerken öldürülen Neşe'nin cinayet sanığı, yeniden yargılanıyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi kovalarken, yoldan geçen Neşe Karaca'yı (38) tabancayla vurup öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Armağan Turna (31), Yargıtay'ın, kararı usul yönünden bozması nedeniyle yeniden yargılanmaya başladı.
Yenişehir Mahallesi 1241/4 Sokak'ta 2017 yılında meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öne sürülen Armağan Turna ile Sırat Kazak (33) karşılaştıkları sokakta tartışmaya başladı. Bu sırada Turna, belinden çıkardığı tabancayla Kazak'ı ayağından vurdu. Yaralı halde kaçmaya çalışan Kazak'ın peşinden giden Turna, iki el daha ateş etti. Kurşunlar o sırada caddeden geçen Neşe Karaca'nın göğsüne ve eline isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Karaca'yı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra talihsiz kadını ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Karaca kurtarılamadı.
Ayağından vurulan Kazak, cezaevi firarisi olduğu anlaşılınca tedavisinin ardından cezaevine gönderildi. Olaydan sonra yakalanan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan cinayet zanlısı Turna hakkında 'olası kastla kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanık Armağan Turna, Neşe Karaca'yı öldürmesinden dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılırken, olayın olası kastla işlenmesinden dolayı ceza 21 yıla indirildi. Mahkeme sanığa ayrıca, olayda yaralanan Kazak'ın yarasının yüzeysel ve niteliğinin düşük olması nedeniyle 3 ay hapis cezası verdi. Tarafların avukatlarının temyiz başvurusu üzerine dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Ceza Dairesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil edilmemesini gerekçe göstererek kararı bozdu.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülmeye başlayan davanın duruşmasına tutuklu sanık Armağan Turna, tutuklu müşteki Sırat Kazak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile tarafların avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, ilk önce BAM'ın bozma kararını okudu. Bakanlık avukatı bozma kararına katıldıklarını belirterek, olayda suçu olmayan bir kadının yoldan geçerken ölmesine neden olan sanığa verilecek cezada indirim yapılmamasını istedi. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Mütalaaya karşı söz alan sanık Turna, "Ben, husumetim olan Kazak'ın bana daha önce saldırmasından dolayı, yine saldıracağını düşündüm. Kendimi korumak için silahımı çektim. Öldürme amaçlı doğrudan ateş etmedim. Yere doğru ateş ettim" dedi. Sanık avukatı da esasa yönelik savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık ile avukatına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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