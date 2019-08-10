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Yollarda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:39 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-650 kara yollarının Sakarya kesiminde yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ile D-650 ve D-100 kara yollarının Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sapanca-Arifiye ve Adapazarı-Akyazı mevkisinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Otoyol güzergahında herhangi bir aksilik yaşanmazken yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Otoyolun İstanbul istikametinde ise herhangi bir yoğunluk olmadığı gözlendi.

Bazı sürücülerin, yoğunluk yaşanabileceği düşüncesiyle D-100 kara yolunu tercih etmesi sebebiyle burada da akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.

D-650 Sakarya-Bilecik yolunda da akıcı trafik yoğunluğu bulunuyor.

Anadolu Otoyolu, D-650 ve D-100 kara yollarında denetimlerini aralıksız sürdüren Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Karayolları görevlileri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı tatili yoğunluk

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