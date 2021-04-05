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  4. Yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'ya 'bacak bacak üstüne' poz tepkisi

Yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'ya 'bacak bacak üstüne' poz tepkisi

05.04.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki üç farklı yolsuzluk dosyası nedeniyle, üçüncü duruşma kapsamında hakim karşısında çıktı.Mahkemede duruşma öncesi basına bacak bacak üstüne poz veren Netanyahu'ya sosyal medyadan tepki yağdı.

Yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'ya 'bacak bacak üstüne' poz tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki üç farklı yolsuzluk dosyası nedeniyle, üçüncü duruşması kapsamında hakim karşısında çıktı. Savcı Liat Ben Ari, Netanyahu’nun yasa dışı çıkarlar için otoritesini kötüye kullandığını ifade ederek, “Netanyahu, kişisel çıkarlarına yönelik merkezi medya kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yasa dışı menfaatler sağlamak için gücünü kötüye kullandı” dedi. Ari, bu davaların İsrail tarihindeki en ağır davalar olduğunu sözlerine ekledi.

Yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'ya

"CİDDİYETSİZ BİBİ" TEPKİSİ

Öte yandan mahkemede duruşma öncesi bacak bacak üstüne atarak, poz veren Netanyahu'ya sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medyadan bir çok kişi 'Ciddiyetsiz Bibi' diyerek, Netanyahu'ya tepki gösterdi

ÜÇ AYRI YOLSUZLUK DOSYASI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Kasım 2019’da Başbakan Netanyahu’ya yönelik üç ayrı yolsuzluk dosyasından dava açılmasını talep etti. Bu kapsamda ilk duruşması Mayıs 2020’de yapılan Netanyahu, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Davalar, İsrail işgali altındaki Kudüs’te bulunan Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görüldü.


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Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk İsrail

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