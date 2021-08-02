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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

02.08.2021 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen TIR şoförüne, bir kebap salonuna ait paket servis aracı çarptı. Meydana gelen kazada TIR şoförü hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Yeni Mahallesi istikametine seyir halinde olan TIR şoförü İbrahim Sarımehmet (36), aracını yol kenarına park edip yolun karşısına geçmek istedi. Karşı şeride kadar yürüyen Sarımehmet’e, Yeni Mahallesi istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki bir kebap salonuna ait paket servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle İbrahim Sarımehmet, yaklaşık 150 metre ileriye savrularak olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı duyan İbrahim Sarımehmet’in yakınları ise, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sarımehmet’in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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