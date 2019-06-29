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YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN GENÇ KADIN, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 04:11 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yolun karşına geçmek isteyen Özge Özsoy (26), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yolun karşına geçmek isteyen Özge Özsoy (26), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli-Alaplı Karayolu Mevrealtı Mevkii’nde meydana geldi. Emrah U.(22) yönetimindeki 33 TL 756 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yolun karşısına geçmek isteyen Özge Özsoy’a çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Özsoy’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen genç Özsoy'un yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Kazadan sonra aracıyla durmayarak ayrılan Emrah U., bir süre sonra geri dönüp polise teslim oldu. Gözaltına alınan Emrah U., polis merkezine götürüldü. Kazada hayatını kaybeden genç kadının cenazesi ise Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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