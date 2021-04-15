PUBG New State ne zaman çıkıyor? PUBG New State ön kayıt bilgileri...

Tüm dünyada milyonlarca oyun tutkunun oynadığı PUBG, yeni oyunu ile sevenlerini heyecanlandırdı. PUBG New State adıyla telefonların uygulama mağazalarında yer alacak oyun ile ilgili birçok kişi araştırmalar yapmaya başladı. Oyunun ücretli mi ücretsiz mi olacağı veya PUBG New State için ön kayıt bilgilerini araştıran oyuncular için tüm detayları haberimizde derledik. Milyonlarca kişinin beklediği PUBG New State ne zaman çıkıyor?
PUBG New State için heyecan dolu bekleyiş sürüyor, ancak Şubat ayında duyurusu yapılan oyun için henüz tarih netleşmedi. Şu an için ön kayıt kabul eden PUBG New State, 2051 yılındaki teknolojik gelişme öngörüleri üzerinde bir kurguya sahip olacak. Oyun henüz sadece Android için açılmış durumda. PC'de ise olmayacak.
Oyunun Google Play Store'daki listelemesine göre Android Marshmallow 6.0 veya üstünü gerektirecek. Ayrıca en az 2,5 GB RAM gerektirecektir. Oyunun alt cihazlar için bir 'Lite' sürümü olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacaktır.Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmalıdır.Bu destansı hesaplaşmada sadece en güçlüler ""Hayatta Kalan"" unvanına sahip olacaktır.
Mobil Oyunların Sınırlarını Zorlayan Ultra Gerçekçi Grafikler
Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.
Gerçekçi ve Dinamik Silah Oynayışı
Mobil oyun için optimize edilmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkarınFarklı silahlarda ustalaşın ve silah özelleştirmesiyle her birini kişiselleştirin.
Yeni Nesil Hayatta Kalma
Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin.Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.
Genişletilmiş PUBG Evreni
Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz.Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.