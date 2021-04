PUBG New State ne zaman çıkıyor? PUBG New State ön kayıt bilgileri...

Tüm dünyada milyonlarca oyun tutkunun oynadığı PUBG, yeni oyunu ile sevenlerini heyecanlandırdı. PUBG New State adıyla telefonların uygulama mağazalarında yer alacak oyun ile ilgili birçok kişi araştırmalar yapmaya başladı. Oyunun ücretli mi ücretsiz mi olacağı veya PUBG New State için ön kayıt bilgilerini araştıran oyuncular için tüm detayları haberimizde derledik. Milyonlarca kişinin beklediği PUBG New State ne zaman çıkıyor?

PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKIYOR?

PUBG New State için heyecan dolu bekleyiş sürüyor, ancak Şubat ayında duyurusu yapılan oyun için henüz tarih netleşmedi. Şu an için ön kayıt kabul eden PUBG New State, 2051 yılındaki teknolojik gelişme öngörüleri üzerinde bir kurguya sahip olacak. Oyun henüz sadece Android için açılmış durumda. PC'de ise olmayacak.

PUBG NEW STATE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun Google Play Store'daki listelemesine göre Android Marshmallow 6.0 veya üstünü gerektirecek. Ayrıca en az 2,5 GB RAM gerektirecektir. Oyunun alt cihazlar için bir 'Lite' sürümü olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

PUBG NEW STATE OYUN ÖZELLİKLERİ

100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacaktır.Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmalıdır.Bu destansı hesaplaşmada sadece en güçlüler ""Hayatta Kalan"" unvanına sahip olacaktır.