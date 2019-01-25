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Yolunu şaşıran yaban domuzu sahilde yüzdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 07:13 | Son Güncelleme

Antalya'da yolunu şaşıran domuz ormanlık alandan kent merkezine kadar indi. Dere kenarında gezinen ve Konyaaltı Sahilinde denize giren domuz, bir süre sonra geldiği yöne doğru kaçarak gözden kayboldu.

Antalya'da yağış ve fırtına nedeniyle yolunu şaşıran yaban domuzu, kent merkezinde yeni düzenlenen Boğaçayı'nın kenarında bir süre gezindi.

Konyaaltı sahilinde yaban domuzu yüzdü

Boğaçayı'nın Konyaaltı Sahili'nde denizle buluştuğu noktaya kadar gelen yaban domuzu, sahildekilerden ürkünce denize girdi. Kıyıdan yaklaşık 50 metre açılan domuz, kısa süre sonra geri gelerek kıyıya çıktı.
Gürsu Mahallesi ara sokaklarında gezinen domuz, ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.
Dev dalgalarla mücadele eden domuzunu çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Her defasında açılmak için denize giren ve dalgalar tarafından sahile geri itilmesine rağmen pes etmeyen domuzunun dalgaların arasında gözden kaybolduğu görüldü.
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Anahtar Kelimeler:
Konyaaltı Sahili Antalya domuz

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