Yolunu şaşıran yaban domuzu sahilde yüzdü

Antalya'da yağış ve fırtına nedeniyle yolunu şaşıran yaban domuzu, kent merkezinde yeni düzenlenen Boğaçayı'nın kenarında bir süre gezindi.

Her defasında açılmak için denize giren ve dalgalar tarafından sahile geri itilmesine rağmen pes etmeyen domuzunun dalgaların arasında gözden kaybolduğu görüldü.