HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahla saldırmıştı! Dikkat çeken ifadeler: 'Askerde 11 metreden yumurta vururdum, ATM'lere ateş ettim'

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahla saldırmıştı! Dikkat çeken ifadeler: 'Askerde 11 metreden yumurta vururdum, ATM'lere ateş ettim'

08.06.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, geçtiğimiz yıl belediye binasının önünde makam aracından indiği anda silahlı saldırıya uğramıştı. Makam aracını mermilerden korunmak için siper amaçlı kullanan Bıyık olaydan yara almadan kurtulmuştu. Kamera görüntülerinin incelenmesi üzerine Halit Aytekin, Tolgahan Kılıç ve babası Ayhan kılıç yakalanmış, Aytekin ile Tolgahan Kılıç tutuklanmıştı. Sanıklar mahkemede ifade verirken saldırıyı düzenleyen Aytekin'in ifadeleri dikkat çekti.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahla saldırmıştı! Dikkat çeken ifadeler: 'Askerde 11 metreden yumurta vururdum, ATM'lere ateş ettim'

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın uğradığı silahlı saldırıyla ilgili tutuklu yargılanan Halit Aytekin ve Tolgahan Kılıç ile tutuksuz sanık Ayhan Kılıç mahkemede ifade verdi. Aytekin, askerde 11 metreden yumurta vurduğunu dile getirdi. "Kurşun attığım esnada verilen uyuşturucunun etkisi altındaydım" diyen Aytekin, ATM'lere ateş ettiğini savundu. Tolgahan Kılıç ise "Niyetim azmettirmek değildi, bir anda demiş olabilirim ama bir tasarlama yoktur” ifadelerini kullandı.

23df0386c680d1709fcb4c1c250f5fc3

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, 11 Haziran 2021'de, belediye binasına geldiği makam aracından indiği sırada, Halit Aytekin'in silahlı saldırısına uğradı. 7 metreye yakın mesafeden tabancayla 5 el ateş edilen olayda, makam aracını kendisine siper eden Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Mermiler, belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM'ye isabet etti.

033cae582544cbe853d748790af14ffc

Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası Halit Aytekin yakalandı. Azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan Kılıç (28) ve babası Ayhan Kılıç (53) da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen çok amaçlı spor salonu inşaatıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Ayhan Kılıç, bir süre sonra tahliye edildi.

742c3fcb678e8d554881962491408655

"VURMAK İSTESEYDİM VURURDUM"

Soruşturma kapsamında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan 2'si tutuklu 3 sanık, karar duruşmasında hakim karşına çıktı. Tutuklu sanıklar bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katılarak son savunmalarını verdi. Olayda silahı kullanan Halit Aytekin, hedefinde ATM'lerin olduğunu savunarak, "Cani değilim. Vurmak isteseydim onu vururdum. Niyetim vurmak değildi. 11 metreden yumurta vururdum askerde. Üstün başarı belgem vardı atıştan. Kurşun attığım esnada verilen uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ben ATM’lere ateş ettim. Belediye başkanından özür diliyorum" dedi.

e665898b62c05580b161125caac1b946

"BİR ANDA DEMİŞ OLABİLİRİM"

Tolgahan Kılıç da, "Kesinlikle 'Bu işi yap' diye kendisine söylemedim. Niyetim azmettirmek değildi, bir anda demiş olabilirim ama bir tasarlama yoktur” diye konuştu.

b86e06bbc2b542b15bf76a6474335912

Konuşmaların ardından açıklanan kararda heyet, 'Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan Halit Aytekin'e 15 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Diğer sanık Tolgahan Kılıç da aynı suçun azmettiricisi olmaktan aynı hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Ayhan Kılıç ise beraat etti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kur'an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi büyük tepki toplamıştı! Cezaları belli olduKur'an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi büyük tepki toplamıştı! Cezaları belli oldu
Selden yüzerek kaçtı! O anlar kameradaSelden yüzerek kaçtı! O anlar kamerada
MİT yakalayıp Türkiye'ye getirdi! PKK şokta...MİT yakalayıp Türkiye'ye getirdi! PKK şokta...
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kiracının beklediği haber! İşte yeni zam oranı

Milyonlarca kiracının beklediği haber! İşte yeni zam oranı

AK Parti'den EYT ve asgari ücret açıklaması

AK Parti'den EYT ve asgari ücret açıklaması

Yer: Kahramanmaraş... 'Yok artık' dedirten bir vaka daha!

Yer: Kahramanmaraş... 'Yok artık' dedirten bir vaka daha!

Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!

Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!

Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi!

Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi!

İstanbul'da iğrenç olay, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

İstanbul'da iğrenç olay, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Kızı öpüşme sahnesi olay olmuştu! Canlı yayında utandıran soru

Kızı öpüşme sahnesi olay olmuştu! Canlı yayında utandıran soru

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.