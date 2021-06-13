Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırı şüphelileri tutuklandı

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, önceki gün sabah saatlerinde makam aracıyla belediye binasına geldi. Başkan Bıyık, araçtan indiği sırada Halit A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Yaklaşık 7 metre mesafeden tabancayla 5 el ateş eden Halit A., koşarak bölgeden kaçtı. Makam aracını kendisine siper eden Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kurşunlar, belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM'ye isabet etti. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası, önce azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan K., ardından da tetiği çeken Halit A. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Saldırının ilçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatıyla bağlantılı olduğu değerlendirilirken, kentte karıştığı pek çok suçtan sabıkası olan Halit A.’nın ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi. Halit A.’nın ifadesinde kendisini azmettirenin olmadığını, saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için korkutmak amaçlı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Halit A., Başkan Mustafa Bıyık'ın, isteğini yerine getirmeyip, kendisini dikkate almadığı gerekçesiyle tabancayla ateş ettiğini, azmettirici olduğu iddia edilen kişiyle sadece aralarında gönül bağı bulunduğunu söyledi. Diğer şüpheli Tolgahan K. ise suçlamaları reddetti.