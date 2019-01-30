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Yönetmen Orçun Benli’nin trafik kazasında ölen annesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 04:55 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden film yönetmeni Orçun Benli’nin annesi Ferahnaz Benli gözyaşları arasında toprağa verdi.Kaza, dün sabah saat 09.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden film yönetmeni Orçun Benli’nin annesi Ferahnaz Benli gözyaşları arasında toprağa verdi.
Kaza, dün sabah saat 09.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil kenarındaki sokak kedilerine mama verdikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Özel Alanya Bahçeşehir Koleji’nde görevli hemşire Ferahnaz Benli’ye (61) Ali K.’nin kullandığı 07 NBV 24 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen Benli ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Benli’yi ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Buradaki yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan hemşire Benli tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen araç sürücüsü Ali K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Ferahnaz Benli’nin 5 Dakikada Değişir Bütün İşler, Gulyabani, Bu Son Olsun, Manipulasyon, Hep Yek 2 gibi birçok filimin yönetmeni ve sinema projeleriyle tanınan Orçun Benli’nin annesi olduğu öğrenildi.
Geçirdiği trafik kazası sonrası sevenlerini yasa boğan Ferahnaz hemşire için bugün öğle namazını müteakip Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Oktay Cebeci Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Annesi Ayşe Türk, emekli asker eşi Yusuf, oğulları Selçuk ve Orçun Belin’in yanı sıra, akrabaları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş, törende gözyaşlarına boğuldu. Cami avlusunda kılınan cenaze namazının ardından Benli’nin cenazesi Yangılı Mezarlığı’nda defnedildi.

Yönetmen Orçun Benli’nin trafik kazasında ölen annesi defnedildi

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