Yöntemleri 'pes' dedirtti! Ünlü iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasını kopyalayıp dolandırıcılık yaptılar

Bayrampaşa'da 2 Mart Cumartesi günü R.Ö. (63) adlı kadın, telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıklarını, 'hesabınızda bir karışıklık var' diyerek başka bir hesaba 100 bin lira havale yaptırdıklarını söyleyerek emniyete başvurdu. R.Ö. daha sonra kendisini arayan telefon numarasına dönüş yaptığında karşısına iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın çıktığını söyledi. R.Ö. önce tanımadığı Abdurrahim Albayrak'a 'beni neden dolandırdınız' diye sorduğunu ancak konuşmanın ilerlemesiyle onun da olaydan haberinin olmadığını anladığını belirtti.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada benzer yöntemle toplam 7 kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Mehmet B.A. (23), Ömür C.K. (24), Mert C.T. (23), Gökhan G.Ç. (24) Ali İ.M. (40) Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali İ.M.'nin daha önceden 5 suç kaydı olduğu ayrıca 7 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, Abdurrahim Albayrak'ın telefonunu bankanın kurumsal numarasına benzediği için kopyaladıkları böylece aradıkları kişilerin kendilerine inandığını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dolandırıcılık olaylarında kullandıkları 13 bilgisayar, 22 cep telefonuna incelenmek üzere el kondu. Evlerde yapılan aramada ayrıca 43 bin 350 lira ele geçirildiği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ALBAYRAK'TAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Öte yandan, telefon numarası kopyalanan iş insanı Albayrak, sosyal medya hesabından polislere teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında, "Kişisel numaramı kopyalayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan suç örgütünü kısa sürede yakalayan başta İstanbul Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürümüz Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Dolandırıcılık Büro Amirliği personeline teşekkür ederim." ifadesini kullandı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





