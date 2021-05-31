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Yorgun ve uykusuz görüntüye son! Ameliyatsız daha parlak bir cilde sahip olabilirsiniz

Seray Üstün Seray Üstün
31.05.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim yorgun, uykusuz ve mutsuz görünmek ister ki? Genç, yaşlı fark etmeksizin çoğu kişinin problemi olan ciltteki doku ve elastikiyet kayıplarını tek seansta yok eden mikro gençlik aşısı son yılların güzellik trendi haline geldi. Uzman Estetisyen Gamze Akman konu hakkında bilgiler verdi.

Yorgun ve uykusuz görüntüye son! Ameliyatsız daha parlak bir cilde sahip olabilirsiniz

Mikro gençlik aşısı içerisindeki nem açısından zengin yoğun kolajen, hyalüronik asit, retinol ve somon da etkili formülü ile tam 30 dakikada göz altı çukurları, nazolabial çizgiler, cildinizdeki hacim eksikliği ve yer çekimi sebebiyle aşağıya doğru yola çıkan orta yüz bölgenizi yenileyici ve toparlayıcı etkisi ile anında onarır, parlak ve canlı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Etkiyi ve sonucu anında görebileceğiniz bununla birlikte ameliyatsız yüz germe işlevi olarak adlandırabileceğimiz Mikro gençlik aşısı, cildimizde var olan ama zamanla kaybettiğimiz enzimleri cildimize geri yükler. Aynı zaman da vücudumuzun asla üretmediği dışarıdan besin yoluyla almamız gereken vitaminleri, cildimizin kolajen ve elastin sentezini kuvvetlendirerek adrese direkt olarak teslim eder. Böylelikle mikro gençlik aşısı içeriğindeki hyalüronik asitle cildimizde oluşan sarkma ve doku kaybını toparlarken, ekstra olarak kolajen vitaminler desteği ile yaşlanmaya karşı çok ciddi bir direnç sağlayarak cildiniz için yapmış olduğunuz ciddi bir yatırım haline gelecektir.

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Anahtar Kelimeler:
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