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Yeni gençleşme yöntemi! Ameliyatsız 20 dakikada kırışıklıklara son veriliyor

Seray Üstün Seray Üstün
31.05.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlerleyen yaşlarla birlikte zaman içerisinde cildin daha derin katmanlarındaki yağlar azalır. Bu durumda gevşek ve sarkık bir cilde neden olur. Cilt sarkması ve gevşeklik çizgi ile çatlakların daha belirgin görünmesine yol açar. İsviçreli yüz plastik cerrahı Prof.Dr. Alain Tenenbaum tarafından geliştirilen yöntem ile kırışıklık ve sarkmalar tamamen ameliyatsız bir şekilde yok ediliyor.

Yeni gençleşme yöntemi! Ameliyatsız 20 dakikada kırışıklıklara son veriliyor

Endopeel ile özellikle yüz ve boyun olmak üzere vücudun pek çok yerinde kırışıklık ve sarkmaları hızla ortadan kalkmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 5 yıldır güvenle uygulanan bu yöntem dünyada pek çok ülkede yaklaşık 15 yıldır başarıyla kullanılmaktadır. Dr. Mesut Ayyıldız Konu hakkında bilgiler verdi.

İsviçreli yüz plastik cerrahı Prof.Dr. Alain Tenenbaum tarafından geliştirilen ; yerfıstığı yağı, karbolik asit ve mentol karışımından oluşan ürünün kullanıldığı Endopeel ile hem tıbbi lifting sağlanmakta hem de kimyasal peeling etkisi oluşmaktadır. Botoks yapıldığı bölgede sinir iletimin bloke edip kasları gevşeterek kırışıklıkları belirgin mimik kaybıyla önler. Ancak Endopeel uygulandığı bölgede kasların tonusunu ve yer çekimine karşı taşıma gücünü artırıp gerginlik oluşturarak kırışıklık ve sarkmaları 20 dakikada başlayan etkiyle ortadan kaldırır ve asla mimik kaybına yol açmaz.

ENDOPEEL TEKNİĞİ HANGİ BÖLGELERDE KULLANILIR?

Endopeel tekniği ile başta yüzün 1/3 alt kısmı ve gıdı bölgesinde sıkılaşma sağlanırken aynı zamanda; kaş ve burun ucu kaldırma, selülit de, karın germede, el sırtı ve dekolte de sıkılaşma, kollarda sarkmaların önlenmesi ve Brezilya poposu elde edilmesi gibi pek çok çeşitli kullanım alanı bulunmaktadır.

ENDOPEEL GÜVENLİ MİDİR?

Endopeel oldukça güvenilir bir yöntemdir ve tüm dünyada hiçbir olumsuz bildirim yoktur. Hasta / maliyet açısından bakıldığında memnuniyet verici bir özelliktedir. Yüzde ana sinir ve damarlara asla zarar vermez ve toksik etki oluşturmaz.

Endopeel mimik kaybı olmadan 20 dakikada başlayan etkisiyle kırışıklık ve sarkmalara son vererek ameliyatsız yüz germe alanında açık ara ön plana çıkmakta ve uzun yıllar ilginin daha da artacağı bir yöntem olarak dikkat çekmektedir.

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