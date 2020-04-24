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Yörük çocuğunun 23 Nisan coşkusu fenomen oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2020 15:44 | Son Güncelleme

Mersinli Yörük çocuğunun 23 Nisan coşkusu sosyal medyada büyük ses getirdi. Toros dağlarının zirvesinde yaşadığı coşku ile Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Alperen Töstü, Kayrak Ortaokulu'nda eğitim görüyor. Toros dağlarının zirvesinde üzerinde bayraklı tişört, kucağında kuzu, elinde Türk bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Mersinli Yörük çocuğu, Toros dağlarının zirvesinde yaşadığı 23 Nisan coşkusuyla sosyal medyada fenomen oldu.
Gülnar ilçesindeki Kayrak Ortaokulu öğrencisi Alperen Töstü’nün, Toros dağlarının zirvesinde üzerinde bayraklı tişört, kucağında kuzu, elinde Türk bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çocuğun, arkasında asılı Türk bayrakları önünde Yörük kültürünü yansıtan görüntüleri, sosyal medyada tıklanma rekorları kırarken, ’Hele bakın şu Yörük yiğidine’ şeklinde yorumlar aldı. (İHA)

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Mersin fenomen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
keci yavrusu o kuzu deyil elindeki kutlarım yörük aslanını
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