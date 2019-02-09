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Yörüklere, Rus asıllı kadın muhtar adayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Hatun Tuncer, Yörüklerin yoğun bulunduğu Akdam Mahallesi'nde muhtar adayı oldu - Seçim çalışmaları kapsamında mahalle sakinlerinden oy isteyen Tuncer: - "Kadın adaya karşı çıkanlar kadar destekleyenler de var. Mahalleye inşallah kadın eli değecek"

MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Hatun Tuncer, Yörüklerin yoğun bulunduğu Akdam Mahallesi'nde muhtar adayı oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya gelen 45 yaşındaki Hatun Tuncer, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 23 yıl önce tatil için Alanya'ya geldi. Burada tanıştığı Ali Tuncer ile hayatını birleştiren ve Türk vatandaşlığına geçen iki çocuk annesi Tuncer, önceden köy statüsündeki Akdam Mahallesi'nde yıllardır mutlu bir yaşam sürdürüyor.

Yaz aylarında turizm sektöründe çalışan kış aylarında ise eşiyle seracılık yapan ve tavuk besleyerek geçimini sağlayan Tuncer, çok sevdiği Yörüklerden oluşan mahallesine hizmet etmek için muhtarlığa adaylığını açıkladı.

Bazı kişilerin "Köyde hiç erkek yok mu da kadın muhtarlık yapacak" sözlerine inat, muhtar olmak için daha azimle çalışan Tuncer, ev ev gezerek özellikle kadınların oyunu istiyor.

Tuncer'in en önemli vaatleri arasında ise mahalle sakinlerine "yabancı dil eğitimi verilmesi" geliyor.

- "Yenilikçi adayların değerlendirilmesi gerekiyor"

Hatun Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladığı broşürleri mahalleliye dağıttığını, Rus asıllı olmasının bir dezavantaj oluşturmadığını söyledi.

Sadece kadın olduğu için seçim kampanyasında sıkıntı yaşadığını aktaran Tuncer, şöyle konuştu:

"Burası bir Yörük mahallesi. Seçmenlerin, eş dost akrabayı değil, yenilikçi adayları değerlendirmesi gerekiyor. Bir kadının adaylığı zaman zaman tepkiye neden oldu. Kadın adaya karşı çıkanlar kadar destekleyenler de var. Mahalleye inşallah kadın eli değecek. Türkiye havasıyla, insanlarıyla çok güzel bir ülke. Türkiye'de kendimi çok rahat hissediyorum. O kadar rahatım ki, büyük işlere kalkışıyorum. Şimdi muhtar adayı oldum. Mahallenin ulaşım, sağlık ocağı gibi problemleri var. Kanalizasyon sorununu da aşmak istiyorum. Eğitim konusunda da zayıfız. Yabancı dil eğitimi gibi projelerimiz var. Mahallemizdeki insanları daha bilinçli hale getirmek istiyoruz."

Akdam Mahallesi'nde yaşamaktan hiç bir zaman pişmanlık duymadığını belirten Tuncer, insanların samimi şekilde yaşamını sürdürdüğünü, komşuluk ilişkilerinin iyi olduğunu dile getirdi.

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