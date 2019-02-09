Yörüklere, Rus asıllı kadın muhtar adayı

MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Hatun Tuncer, Yörüklerin yoğun bulunduğu Akdam Mahallesi'nde muhtar adayı oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya gelen 45 yaşındaki Hatun Tuncer, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 23 yıl önce tatil için Alanya'ya geldi. Burada tanıştığı Ali Tuncer ile hayatını birleştiren ve Türk vatandaşlığına geçen iki çocuk annesi Tuncer, önceden köy statüsündeki Akdam Mahallesi'nde yıllardır mutlu bir yaşam sürdürüyor.

Yaz aylarında turizm sektöründe çalışan kış aylarında ise eşiyle seracılık yapan ve tavuk besleyerek geçimini sağlayan Tuncer, çok sevdiği Yörüklerden oluşan mahallesine hizmet etmek için muhtarlığa adaylığını açıkladı.

Bazı kişilerin "Köyde hiç erkek yok mu da kadın muhtarlık yapacak" sözlerine inat, muhtar olmak için daha azimle çalışan Tuncer, ev ev gezerek özellikle kadınların oyunu istiyor.

Tuncer'in en önemli vaatleri arasında ise mahalle sakinlerine "yabancı dil eğitimi verilmesi" geliyor.

- "Yenilikçi adayların değerlendirilmesi gerekiyor"