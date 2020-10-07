Yosunun faydalarını öğrenince evinizden eksik etmeyeceksiniz!

Her ne kadar gıda ve bahçecilik gibi farklı alanlarda kullanılsa da yosunun cilt üzerinde kullanımı diğer alanlardaki kullanımlarına kıyasla daha çeşitli. Bu yüzden de kozmetikten cilt bakımına kadar, ciltle alakalı pek çok alanda yosun kullanıldığını görebiliriz. Yosunun ağırlıklı olarak cilt bakımında kullanılmasının esas sebebi ise cilde olan faydalarının fazla olması. Peki bu faydalar ne mi? Gelin birlikte göz atalım!
NOT: Yosun her ne kadar doğal bir bitki olsa da cildinizde kullanmadan önce mutlaka bir dermatologla görüşmeniz önerilir.
Yosun, içerisinde bulundurduğu nemlendirici bileşenler sayesinde cildinizde kuruluk oluşmasını engeller. Bunu yapabilmesinin sebebi ise bileşenlerinin denizde ve okyanustaki nemi hapsederek cildinize aktarmasıdır.
Yosunda bulunan aminoasitler sayesinde cildinizdeki kırışıklıklardan kurtulabilir ve pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.
Evet, doğru okudunuz. Yosun, cildinizdeki sivilcelerden kurtulmanıza yardımcı olur. İçinde omega, çinko, magnezyum ve benzeri mineraller bulundurmasından dolayı, koruyucu bir bariyer oluşturarak sivilceye sebep olan etkenleri cildinizden uzak tutar. Bu aynı zamanda hassas ciltleri korumaya da yardımcı olur.
Yosunda bulunan B ve C vitaminleri gibi antioksidanlar, cildi iyileştirmeye ve güneş yanığı gibi cilt pigmentlerini etkileyen hasarları tamir etmeye yarar. Böylece de cilt pigmentleri eşitlenmiş olur.
Yukarıda da bahsedildiği gibi yosun cildi temizleyip minerallerle beslediği için cildinize daha parlak bir görünüm kazandırır.
Yosun pek çok yüz maskesi çeşidinde kullanılır. Özellikle de kil maskelerinde yosun yer aldığını görebiliriz.
Pek çok gece kreminde yosun bulunur. Bunun sebebi ise kullanıcıların gece temiz bir ciltle yatmalarını sağlama isteğidir.
Çamur terapisinin evde kullanılabilir şekli olan yüz çamurlarında, cildi yenilemesi amacıyla yosun kullanılır.
Yosunun doğal bir nemlendirici olduğundan bahsetmiştik. İşte tam da bu yüzden, neredeyse her nemlendirici kremde yosun bulunduğunu görebiliriz.
Cildi yenileyip pürüzsüz hale getirdiği için pek çok yaşlanma karşıtı serum ana madde olarak en az bir yosun türü kullanır.
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