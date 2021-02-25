YouTube adeta kullanıcıları Premium üyeliğe zorunlu bırakıyor

Bilindiği üzere YouTube ilk kurulduğu günden bu yana ücretsiz olarak hizmet veriyor. Fakat yıllar içerisinde YouTube’un yayın politikası önemli oranda değişti. En büyük değişiklik ise reklamlar tarafında oldu.

Eskiden YouTube’ta sadece videonun altında çıkan bar şeklindeki reklamlar oluyordu. Şimdiler de ise sosyal medya kullanıcıları, videolardaki reklamların sayısının arttığını söylüyor.

YOUTUBE SÜREYİ 8 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜ

Normalde yayıncı isteğine göre her videosuna zaten reklam koyabiliyor. Lakin süresi 10 dakikanın altına olan videolarda araya reklam girmesi mümkün olmuyordu. Fakat son YouTube düzenlemesi ile bu süre 8 dakikaya düşürüldü.

Doğal olarak 8 dakikalık videolarda bile araya 2 – 3 kere reklam girmesi izleyicilerin şikayet etmesine yol açıyor. Bu durumdan usananlar ise çareyi YouTube Premium’da buluyor. İlk 1 ay denemesi ücretsiz olan Premium, Google’ın gelirini arttırırken yayıncıların gelirini ise düşüyor.

Elbette burada temel nokta YouTube’un reklam olayını fazlasıyla abarttığı iddiası. Yoksa genel olarak kitlelerin halinden memnun olduğunu söyleyebilirdik.

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