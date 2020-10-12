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YouTube alışveriş özellikleri güncelleniyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Video paylaşım platformları içerisinde farklı bir yere sahip olan YouTube alışveriş merkezine dönüşecek gibi görünüyor.

YouTube alışveriş özellikleri güncelleniyor

YouTube alışveriş merkezine dönüşecek haberleri iyice çoğaldı. Normal şartlarda da platform zaten alışveriş sitelerine bağlantı verilmesine izin veriyordu. Hatta içerik üreticilerini bu tür konularda teşvik bile ediyordu. Ortaya çıkan son değişimlerle birlikte teşvikler daha da artacak gibi görünüyor. Bundan sonra ürün etiketleme bile yapılabilecek.

Google platformuna bağlı olan YouTube, son dönemlerin en popülerleri arasında yer alıyor. Özellikle de alışveriş ve analiz araçlarına yönlendiren içerik üreticilerine gelir imkanı sunan bu uygulama, aynı zamanda reklam verenleri de buralara topladı. Platform uzun bir süredir premium kullanıcı sayısını arttırmak da dahil sayısız yöntem denemişti.

YOUTUBE ÜRÜN YERLEŞTİRMEYE İZİN VERECEK

Bugünlerde; büyük yayın kuruluşları uygulamanın tamamen ticari bir misyon yüklenmek üzere olduğunu söyledi. Kısa bir süre içerisinde haklı olduklarını da öğrendik. YouTube tarafından alınan kararlara göre, içerik üreticiler istediği gibi ürün yerleştirme yapabilecek. Böylece, video içerisinde kullanılan her şey etiketlenerek kullanıcıların bu ürünleri alması sağlanacak. Bu ve buna benzer bazı elektronik ticaret özelliklerini test eden şirket, adeta alışveriş sitesi gibi davranacak.

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Özellikle de ürün inceleme videolarında bu özellik aktif iş görebilir. Alphabet CEO’su Sundar Pichai, kutu açma videolarında da bu ve buna benzer özelliklerin kullanılabileceğini söyledi. Sizce YouTube tarafından böyle bir özelliğin kullanılması nelere yol açar? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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