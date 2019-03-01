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YouTube çocuk videolarında yorum bölümünü devre dışı bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

YouTube çocuk videolarında yorum bölümünü devre dışı bırakıyor

SAN FRANCISCO (AA) - YouTube, platformunda çocukların ön plana çıkarıldığı hemen her videodaki yorum bölümünü kapatıyor.

YouTube'dan yapılan açıklamada, geçen hafta pedofililerin çocukların yer aldığı videolara uygunsuz yorumlar bıraktığı haberleri üzerine, tüm bu videolarda yorum bölümünü devre dışı bırakma kararı alındığı belirtildi.

Şirketin söz konusu süreci geçen hafta başlattığı ve işleminin birkaç ay süreceği ifade edildi.

Nestle, AT&T ve Epic Games gibi firmalar, çocuk videolarına uygunsuz yorumların yapıldığının ortaya çıkması üzerine YouTube'daki reklamlarını geri çekmişti.

Sadece çok az sayıda kanalın, çocukların yer aldığı videolarda bu bölümü, yorumları aktif biçimde izlemeleri koşuluyla açık tutmasına izin verileceği bildirildi.

YouTube'un Üst Yöneticisi Susan Wojcicki, Twitter hesabında, "Bize göre hiçbir şey platformda genç insanların güvenliğini temin etmekten daha önemli değil." paylaşımını yaptı.

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