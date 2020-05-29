HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. YouTube'dan video izlemeyi kolaylaştıran yenilik!

YouTube'dan video izlemeyi kolaylaştıran yenilik!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 16:49 | Son Güncelleme

YouTube, kullanıcıları için faydalı bir özelliği daha kullanıma sunuyor. YouTube'un yeni 'Video Bölümleri' özelliği ile birlikte YouTube'da video izlemek eskisinden daha da kolay ve hızlı olacak. İşte YouTube'un hayatı kolaylaştıran YouTube 'video bölümleri' özelliğinin detayları...

YouTube'dan video izlemeyi kolaylaştıran yenilik!

YouTube'dan video izliyorsanız 'şöyle bir özellik olsa, keşke böyle de bir özellik olsa' diye içinizden geçirmişsinizdir. Bazı kullanıcılar, YouTube'dan tam da böyle bir istekte bulundu. YouTube'da videoları hızlı bir şekilde geçmek isteyen, girişi bırakıp gelişmeye odaklanmak isteyen, kısacası neticeye bakmak isteyen kullanıcıların sesine kulak verdi. Sosyal medya platformu, bu amaçla ortaya çıkardığı 'video bölümleri' özelliğinin tanıtımını yaptı.

YOUTUBE VİDEOLARI BÖLÜNÜYOR

YouTube video bölümleri özelliği sayesinde YouTube kanalları videolarını çeşitli başlıklar altında bölümlere ayıracak. Bölümlere ayrılan videolar, oynatma çizelgesinde tek bir düz çizgi halinde değil, kesik kesik görünecek ve her bir parça birer başlığa sahip olacak. Böylece kullanıcılar, videonun bölüm başlıklarına bakarak istedikleri kısmı hızlıca izleyebilecek. Örneğin; ÇİLEKTEN BÖCEK ÇIKTI! ÇOK ZORLANDIK adlı bir videoda bu özelliği kullanacak olan video sahibi, 'Çıkan Böcekler' başlığı altında böceklerin çilekten çıktığı bölüme başlık verip bölecek. Videoya giren ve sadece çıkan böcekleri görmek isteyen YouTube kullanıcıları, oynatma çizelgesinde parça parça olan videolardan 'Çıkan böcekler' başlığı altındaki bölümü bulup kolayca izleyebilecek. Peki kullanıcılar bu özelliği nasıl kullanacak?

YouTube kullanıcıları eğer masaüstü bilgisayarlardan YouTube'a giriş yapıyorsa, fareyi bölümlerin üzerine getirerek başlıkları görebilecek. Böylece istedikleri bölümü izleyebilecekler. YouTube iOS ve YouTube Android kullanıcıları ise oynatma çubuğu üzerinde parmaklarını hareket ettirdiğinde, her bölüm değişiminde titreşimli geri bildirim alacak. Cihazda titreşim özelliği kullanılamıyorsa parmak ekrandan kaldırıldığında bir sonraki bölüme geçiş sağlanacak. Ayrıca bölümlerin başlıkları ve zaman etiketleri de açıklamalar kısmına kanal sahipleri tarafından eklenecek.

BAZI ŞARTLAR VAR

YouTube kanallarının videolarını bölebilmesi için uyması gereken bazı kurallar da var. Buna göre, her bir bölüm 10 saniyeden kısa olamayacak. Ayrıca en az 3 bölüm eklemeleri gerekecek. YouTube'un nisan ayından beri test sürecinde olan özelliği, yakın zamanda herkesin kullanımına açılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Yasaktan etkilenmeyen telefon tanıtıldı! İşte özellikleriYasaktan etkilenmeyen telefon tanıtıldı! İşte özellikleri
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ceyhan süre verdi: Vakalarda 10'un altına...

Prof. Dr. Ceyhan süre verdi: Vakalarda 10'un altına...

İstanbul'da fabrikada patlama

İstanbul'da fabrikada patlama

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

FIFA 20 bedava oldu

FIFA 20 bedava oldu

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sony PlayStation Plus Haziran 2020 ücretsiz oyunlarını açıkladı!

Resmen açıklandı! Bu oyunlar Haziran ayında ücretsiz

Hayaller bu kez gerçekleşecek: SpaceX'in Crew Dragon görevinin saati belli oldu!

Saati belli oldu! Elon Musk'ın hayali bu kez gerçekleşecek mi?

Google yine arkasında: Huawei Nova Lite 3+ tanıtıldı! İşte özellikleri

Yasaktan etkilenmeyen telefon tanıtıldı! İşte özellikleri

Ford Explorer Interceptor koronavirüsü ısınarak öldürecek!

Bu otomobil koronavirüsü yakacak! Bakın nasıl...

Captain Tsubasa: Rise of New Champions çıkış tarihi belli oldu

Captain Tsubasa: Rise of New Champions çıkış tarihi belli oldu

Warhammer 40.000, World of Warships evrenine geliyor

Warhammer 40.000, World of Warships evrenine geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.