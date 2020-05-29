YouTube'dan video izlemeyi kolaylaştıran yenilik!

YouTube'dan video izliyorsanız 'şöyle bir özellik olsa, keşke böyle de bir özellik olsa' diye içinizden geçirmişsinizdir. Bazı kullanıcılar, YouTube'dan tam da böyle bir istekte bulundu. YouTube'da videoları hızlı bir şekilde geçmek isteyen, girişi bırakıp gelişmeye odaklanmak isteyen, kısacası neticeye bakmak isteyen kullanıcıların sesine kulak verdi. Sosyal medya platformu, bu amaçla ortaya çıkardığı 'video bölümleri' özelliğinin tanıtımını yaptı.

YOUTUBE VİDEOLARI BÖLÜNÜYOR

YouTube video bölümleri özelliği sayesinde YouTube kanalları videolarını çeşitli başlıklar altında bölümlere ayıracak. Bölümlere ayrılan videolar, oynatma çizelgesinde tek bir düz çizgi halinde değil, kesik kesik görünecek ve her bir parça birer başlığa sahip olacak. Böylece kullanıcılar, videonun bölüm başlıklarına bakarak istedikleri kısmı hızlıca izleyebilecek. Örneğin; ÇİLEKTEN BÖCEK ÇIKTI! ÇOK ZORLANDIK adlı bir videoda bu özelliği kullanacak olan video sahibi, 'Çıkan Böcekler' başlığı altında böceklerin çilekten çıktığı bölüme başlık verip bölecek. Videoya giren ve sadece çıkan böcekleri görmek isteyen YouTube kullanıcıları, oynatma çizelgesinde parça parça olan videolardan 'Çıkan böcekler' başlığı altındaki bölümü bulup kolayca izleyebilecek. Peki kullanıcılar bu özelliği nasıl kullanacak?