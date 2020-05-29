YouTube'dan video izlemeyi kolaylaştıran yenilik!

YouTube'dan video izliyorsanız 'şöyle bir özellik olsa, keşke böyle de bir özellik olsa' diye içinizden geçirmişsinizdir. Bazı kullanıcılar, YouTube'dan tam da böyle bir istekte bulundu. YouTube'da videoları hızlı bir şekilde geçmek isteyen, girişi bırakıp gelişmeye odaklanmak isteyen, kısacası neticeye bakmak isteyen kullanıcıların sesine kulak verdi. Sosyal medya platformu, bu amaçla ortaya çıkardığı 'video bölümleri' özelliğinin tanıtımını yaptı.
YouTube video bölümleri özelliği sayesinde YouTube kanalları videolarını çeşitli başlıklar altında bölümlere ayıracak. Bölümlere ayrılan videolar, oynatma çizelgesinde tek bir düz çizgi halinde değil, kesik kesik görünecek ve her bir parça birer başlığa sahip olacak. Böylece kullanıcılar, videonun bölüm başlıklarına bakarak istedikleri kısmı hızlıca izleyebilecek. Örneğin; ÇİLEKTEN BÖCEK ÇIKTI! ÇOK ZORLANDIK adlı bir videoda bu özelliği kullanacak olan video sahibi, 'Çıkan Böcekler' başlığı altında böceklerin çilekten çıktığı bölüme başlık verip bölecek. Videoya giren ve sadece çıkan böcekleri görmek isteyen YouTube kullanıcıları, oynatma çizelgesinde parça parça olan videolardan 'Çıkan böcekler' başlığı altındaki bölümü bulup kolayca izleyebilecek. Peki kullanıcılar bu özelliği nasıl kullanacak?
0:00 We heard you and added Video Chapters.— YouTube (@YouTube) May 28, 2020
0:30 You liked it.
1:00 Now it's official: Video Chapters are here to stay.
1:30 Creators, try Chapters by adding timestamps starting at 0:00 to your video description. Viewers, scrub to find exactly what you’re looking for.
2:00 Enjoy! pic.twitter.com/bIHGsGVmyW
YouTube kullanıcıları eğer masaüstü bilgisayarlardan YouTube'a giriş yapıyorsa, fareyi bölümlerin üzerine getirerek başlıkları görebilecek. Böylece istedikleri bölümü izleyebilecekler. YouTube iOS ve YouTube Android kullanıcıları ise oynatma çubuğu üzerinde parmaklarını hareket ettirdiğinde, her bölüm değişiminde titreşimli geri bildirim alacak. Cihazda titreşim özelliği kullanılamıyorsa parmak ekrandan kaldırıldığında bir sonraki bölüme geçiş sağlanacak. Ayrıca bölümlerin başlıkları ve zaman etiketleri de açıklamalar kısmına kanal sahipleri tarafından eklenecek.
YouTube kanallarının videolarını bölebilmesi için uyması gereken bazı kurallar da var. Buna göre, her bir bölüm 10 saniyeden kısa olamayacak. Ayrıca en az 3 bölüm eklemeleri gerekecek. YouTube'un nisan ayından beri test sürecinde olan özelliği, yakın zamanda herkesin kullanımına açılacak.
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