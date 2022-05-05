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YouTube Go kullanıcılarına kötü haber: YouTube'un hafif sürümü için yolun sonu geldi

05.05.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube Go'nun fişi çekiliyor. YouTube, ana YouTube uygulamasının hafif sürümü olan YouTube Go'yu kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Peki YouTube Go ne zaman kaldırılacak? İşte verilen tarih...

YouTube Go kullanıcılarına kötü haber: YouTube'un hafif sürümü için yolun sonu geldi

YouTube uygulamasının giriş seviyesi cihazlarda yeterli bir deneyim sunacak kadar çalışan, düşük veri odaklı hafif sürümü YouTube Go 2016'da piyasaya sürülmüştü. YouTube, Go uygulamasını bağlantının düzensiz olduğu, mobil verinin yeterli olmadığı ve ana uygulamayı çalıştıramayacak kadar düşük kaliteli telefonlar için geliştirmişti. Ancak YouTube Go yolun sonuna geldi.

YOUTUBE GO TARİHE KARIŞIYOR!

YouTube, YouTube Go uygulamasının fişini çekme kararı aldı. Platform, ana uygulamasının alternatifi olan YouTube Go'nun kullanımdan kaldırılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, YouTube Go ağustos ayından itibaren kullanılamayacak.

YouTube go

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YouTube Go kullanıcılarının ağustos ayından itibaren YouTube'a erişmek için ana YouTube uygulamasını yüklemeleri veya tarayıcılarında youtube.com adresini ziyaret etmeleri gerekecek.

YouTube, yaptığı açıklamada, YouTube Go ile karşılaştırıldığında, ana YouTube uygulamasının daha iyi bir genel kullanıcı deneyimi sağlamanın yanı sıra yorum yapma, gönderi yayınlama, içerik oluşturma ve karanlık tema kullanma gibi YouTube Go'da bulunmayan ve çoğu kişinin istediği özellikler sunduğunu kaydetti.

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youtube
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