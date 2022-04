Zaman ne kadar hızlı geçmiş! YouTube'a yüklenen ilk video 17 yaşında

YouTube'a yüklenen ilk video "Me at the zoo" bir yaşına daha bastı. YouTube'un kurucularından Jawed Karim tarafından yüklenen ve YouTube'un ilk videosu olan Me at the zoo, 17. yaşını kutladı.

YOUTUBE'UN İLK VİDEOSU: ME AT THE ZOO

24 Nisan 2005 tarihinde YouTube’a yüklenen video, Chad Hurley, Steve Chen ile birlikte YouTube'un kurucu ortağı olan Jawed Karim'e ait. Video, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildi.

Me at the zoo isimli 18 saniyelik videoda, YouTube'un kurucularından olan Karim yakından gördüğü fillerin hortumları hakkındaki fikirlerini paylaşıyor.

Video halihazırda yaklaşık 228 milyonun üzerinde görüntülenmeye ve 11 milyon beğeniye sahip. Bu rakamlar bizlere, videonun sadece platform için ya da kurucuları için değil, YouTube kullanıcıları için de özel olduğunun gösteriyor.

Steve Chen, Jawed Karim ve Chad Hurley tarafından kurulan YouTube platformu, 2006 yılında Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alınmıştı.