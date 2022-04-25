HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Zaman ne kadar hızlı geçmiş! YouTube'a yüklenen ilk video 17 yaşında

Zaman ne kadar hızlı geçmiş! YouTube'a yüklenen ilk video 17 yaşında

25.04.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'a yüklenen ilk video olan "Me at the zoo" 24 Nisan 2005'te Jawed Karim tarafından yüklenmişti. 18 saniyelik videonun üzerinden 17 yıl geçti ve bu bilgi, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bizlere bir kez daha gösterdi.

YouTube'a yüklenen ilk video "Me at the zoo" bir yaşına daha bastı. YouTube'un kurucularından Jawed Karim tarafından yüklenen ve YouTube'un ilk videosu olan Me at the zoo, 17. yaşını kutladı.

YOUTUBE'UN İLK VİDEOSU: ME AT THE ZOO

24 Nisan 2005 tarihinde YouTube’a yüklenen video, Chad Hurley, Steve Chen ile birlikte YouTube'un kurucu ortağı olan Jawed Karim'e ait. Video, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildi.

Me at the zoo

Me at the zoo isimli 18 saniyelik videoda, YouTube'un kurucularından olan Karim yakından gördüğü fillerin hortumları hakkındaki fikirlerini paylaşıyor.

Youtube müjdeyi verdi: Youtube müjdeyi verdi: "Bir iOS akıllı telefon mu kullanıyorsunuz? Öyleyse..."

Video halihazırda yaklaşık 228 milyonun üzerinde görüntülenmeye ve 11 milyon beğeniye sahip. Bu rakamlar bizlere, videonun sadece platform için ya da kurucuları için değil, YouTube kullanıcıları için de özel olduğunun gösteriyor.

Steve Chen, Jawed Karim ve Chad Hurley tarafından kurulan YouTube platformu, 2006 yılında Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı sızdı! Dudak uçuklatabilirFiyatı sızdı! Dudak uçuklatabilir
Zabıta kendini böyle savundu: Namaz kılıyordumZabıta kendini böyle savundu: Namaz kılıyordum
Türkiye'den Biden'a '1915 olayları' tepkisi!Türkiye'den Biden'a '1915 olayları' tepkisi!
Anahtar Kelimeler:
youtube Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Akşener, adaylığa mı hazırlanıyor! Sürpriz iddia...

Akşener, adaylığa mı hazırlanıyor! Sürpriz iddia...

'Tüm anketlerde önde teklifimiz...'

'Tüm anketlerde önde teklifimiz...'

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

EDAŞ açıklama yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

EDAŞ açıklama yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

İlginizi Çekebilir

Putin’in sevgilisinin katıldığı festivalde ‘Z’ sembolü olay oldu

Putin’in sevgilisinin katıldığı festivalde ‘Z’ sembolü olay oldu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Öğretmenin kıyafeti sınıfta olay yarattı! Uygunsuz bulununca...

Öğretmenin kıyafeti sınıfta olay yarattı! Uygunsuz bulununca...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.