Youtube hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Günümüzün en popüler medya araçlarından biri olan Youtube, pek çok insanın gerek bir şeyler izlemek gerekse de bir şeyler yayınlayabilmek için kullandığı bir platformdur. Bu doğrultuda insanların büyük çoğunluğunun Youtube üzerinde bir hesap sahibi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki zaman zaman kullanılmayan bu hesaplar cihazlarınızın belleğinde gereksiz bilgilerin tutulmasına sebep olabilir. Ancak Youtube eski hesap silme işlemiyle bu durumdan kurtulmanıza izin verir. Yazımızı inceleyerek "Youtube hesap nasıl silinir? Eski Youtube hesabı kapatma işlemi nasıl yapılır?" gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.

Youtube Hesabı Nasıl Silinir?

Youtube hesabınızı kapatmak için uygulama kullanıcıya iki farklı seçenek sunar. Bunlar kanalı geçici olarak gizleme ve kalıcı olarak silme şeklinde sıralanabilir. Youtube hesabını kalıcı olarak silme, hesapta bulunan oynatma listeleri, mesajlar ya da videoların geri döndürülemez bir biçimde silinmesine neden olacaktır. Youtube'da hesap silme işlemi için şu adımları takip etmek yeterlidir: