Youtube MP3 dönüştürücü: Youtube videoları MP3'e nasıl dönüştürülür?

Günümüzün popüler video izleme sitesi olan Youtube; sahip olduğu müzik, podcast ya da daha çeşitli içerikler ile büyük ilgi topluyor. Youtube müzik videoları, diğer platformlar ile kıyaslandığında çok fazla fazla içeriğe sahip. Bu kadar popüler bir uygulama ile videolarını izleyebileceğimiz müziklerin cihazımızda olması oldukça önemli bir yere sahip olmaya başladı.

Bunun için Youtube dönüştürücü hakkında sık sık araştırma yapılmaya başladı. Youtube‘daki videoları MP3‘e dönüştürmek için çeşitli yöntemler içinden en pratik olanları deneyebilirsiniz.

Youtube MP3 dönüştürücü için bilgisayarınıza program indirebilirsiniz. Ayrıca tarayıcınıza eklenti yükleyebilirsiniz.

Bir başka seçenek ise direkt internet üzerinden dönüştürme gerçekleştirmektir.

Youtube’daki müzikleri ya da video klipleri MP3 formatında indirmek için bazı programlardan ve eklentilerden yardım alabilirsiniz. YouTube MP3 çevirici için kullanabileceğiniz programlar arasında, DVD Video Soft’un geliştirdiği Free YouTube to MP3 Converter programı yer alır.

YouTube Videolarını MP3'e Nasıl Dönüştürebilirsiniz?

Müzik dinlemek isteyen birçok kişi Spotify, Fizy ve YouTube Music gibi dijital müzik platformlarını tercih ediyor olsa da, telefonlarından MP3 formatında müzik dinlemek isteyenler de oldukça fazla. Youtube'daki bir şarkıyı cihazınıza kaydetmek için Youtube dönüştürücü kullanmak istiyorsanız, işlemler oldukça pratik. Youtube MP3 dönüştürücü adımları şu şekildedir:

YTMP3, YT1s, VidMate, TubeMate App for Android, MP3download, Ontiva ve YouTubetoMP3music sitelerinden birine girerek işleme başlayabilirsiniz.

Bundan sonraki adımda indirmek istediğiniz müziğin YouTube bağlantısını kopyalamanız gerekiyor.

Kopyaladığınız bağlantıyı sitedeki arama bölümüne yapıştırın ve ara düğmesine tıklayın.

Sizden dosya biçimi isteyebilir.

MP3'ü seçtikten sonra indir düğmesine tıklayın ve nereden indirmek istediğinizi belirleyin.

YouTube MP3 Dönüştürme Programları

ByClick Downloader: YouTube üzerinden istenilen formatta video indirme desteği sunar. ByClick yüksek çözünürlük hizmeti ile 8K çözünürlüklerine de destek verir. Böylece playlist'leri de indirebilirsiniz. En işlevsel video indirme araçlarından biridir.

Videoder: Youtube MP3 indirme programı masaüstü versiyondur. Bu programı Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Aynı zamanda Android işletim sistemine sahip telefonlarda da mobil uygulama seçeneği bulunur. Seçtiğiniz tüm videoları da istediğiniz formatta izleme imkanı sunar.

Youtube Downloader for Android: Bu youtube video dönüştürücü Android işletim sistemine sahip telefonunuza yükleyebileceğiniz bir mobil uygulamadır. Uygulama ücretsizdir ve kullanışlı bir arayüze sahiptir.

NewPipe: Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz bir mobil uygulamadır. Youtube MP3 dönüştürme yapabilir, dilediğiniz videoyu dilediğiniz görüntü kalitesinde izleyebilirsiniz.

TubeMate: Pek çok farklı versiyona sahip bir uygulamadır. Android işletim sistemine telefonlarınıza da bu uygulamayı kolaylıkla yükleyebilirsiniz.

KeepVid: Bu site üzerinden çevrimiçi olarak Youtube MP3 dönüştürme işlemleri yapabilirsiniz. Aynı zamanda masaüstü versiyonunu bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Snaptube: Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza yükleyebilirsiniz. Youtube MP3 dönüştürme yapabileceğiniz pratik bir mobil uygulama seçeneğidir.

Dentex YouTube Downloader: Android işletim sistemine sahip telefonlara yüklemek için farklı versiyonlara sahiptir. Dentex YouTube Downloader sayesinde pratik bir şekilde Youtube MP3 dönüştürme işlemleri yapabilirsiniz.

InsTube Free Video & Music Download: Masaüstü versiyonunu bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza indirebileceğiniz mobil uygulamasına sahiptir.

DVDFab YouTube to MP3: Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda masaüstü versiyonlarını da olan DVDFab programı, telefonlar için geliştirilmiş bir mobil uygulama versiyonu seçeneğine sahiptir.

Yukarıda Youtube MP3 dönüştürme ve indirme işlemlerinde kullanabileceğiniz uygulamaları, programları listeledik. Ücretsiz hizmet veren programlarda karşınıza sıklıkla reklam çıkabilir. Bu durum oldukça normaldir. Uygulamaları ve programları kullanmaya başladıktan sonra Youtube müzik indir adımlarını takip edebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken, mobil uygulamaları indirirken güvenilir kaynaklardan yararlanmanız gerektiğidir.



