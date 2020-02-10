HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. YouTube Music Play Music’in yerini alacak

YouTube Music Play Music’in yerini alacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.02.2020 09:39 | Son Güncelleme

Ancak Play Music’in en sevilen özelliği ne yazık ki yeni servise entegre edilememişti. Kullanıcılar kendi müzik arşivlerini buluta yükleyip YouTube Music üzerinden dinleme yeteneğine nihayet kavuşuyor.

YouTube Music Play Music’in yerini alacak

Play Music servisinde Cloud Locker ismi verilen bu yetenek büyük beğeni topluyordu. Kullanıcılar sahip oldukları müzik arşivini Cloud Locker’a yükleyip, diledikleri her yerden dinlemeye devam edebiliyorlardı.

Android geliştiricileri, yeni müzik servisinin kodları içinde bu konuda bir beta testinin hazırlığına dair işaretleri buldular.

Google henüz konu hakkında bir açıklama yapmış olmasa da Play Music kullanıcılarının birkaç ay içinde hesaplarını YouTube üzerinde taşımaları istenmesi bekleniyor. Bu sırada bulut üzerinde saklanan müzik arşivlerinin de artık yeni uygulama üzerinden dinlenebileceği düşünülüyor.

Yeni Beta testinin Play Music uygulamasının tabutuna çakılacak son çivi olacağının da altı çiziliyor. Play Music’in 2020’nin ikinci yarısını görmeyeğine kesin gözüyle bakılıyor. Zira Google’ın müzik yayını konusundaki rakipleri Spotify ve Apple Music çoktandır önemli rol aldı ve piyasayı domine ettiler. Google’ın YouTube Music uygulamasıyla artık bir an önce yarışa katılması gerekiyor.

Google aslında Play Music kullanıcılarını toplu olarak YouTube Music uygulamasına geçirmeyi 2019 Kasım ayında planlıyordu. Ancak hazırlıkların tamamlanaması nedeniyle bu aşamanın 2020’nin ikinci yarısına kaldığı düşünülüyor.

Bakalım tüm bu hazırlıkların sonunda Google ve Apple, Spotify’ın önlenemeyen yükselişini zayıflatmayı başarabilecekler mi?
Peki, müzik dinleme uygulaması olarak YouTube Music’i tercih eder misiniz veya Spotify’dan bu nedenle vaz geçer misiniz? Bu konudaki yorumlarınızı bekliyoruz. Müzik yayını uygulamaları konusunda 2020’nin en önemli tartışması bu olacak gibi görünüyor.

NASA sesten hızlı süpersonik jet üretecek!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNERTamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandıTamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Gears of War patronu artık başka oyunların patronu olacakGears of War patronu artık başka oyunların patronu olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
youtube music play music

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

92'inci Oscar ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar

92'inci Oscar ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Samsun'da can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı

Samsun'da can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı

Tepki çeken sözlerinin ardından Mustafa Akıncı'dan bir açıklama daha!

Tepki çeken sözlerinin ardından Mustafa Akıncı'dan bir açıklama daha!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Huawei P30 Lite tekrar sahnede

Huawei P30 Lite tekrar sahnede

WhatsApp’a karanlık mod geldi!

WhatsApp’a karanlık mod geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Outer Worlds 2 milyon satışla yetinmeyecek kadar iyi bir oyun

2 milyon adet satış rakamına ulaştı

Apple TV+ Indie dünyasının komedisini yapacak

Apple TV+ ile ilgili yeni gelişme!

Gears of War patronu artık başka oyunların patronu olacak

Gears of War patronu artık başka oyunların patronu olacak

Bulut bilişim altyapısı en önemli konular arasında

Bulut bilişim altyapısı en önemli konular arasında

Metro Exodus Steam kullanıcılarına sürpriz yaptı

Metro Exodus'dan büyük sürpriz!

Mi 10 minimumda 8 GB RAM ile gelecek

Mi 10 minimumda 8 GB RAM ile gelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.