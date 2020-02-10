YouTube Music Play Music’in yerini alacak

Play Music servisinde Cloud Locker ismi verilen bu yetenek büyük beğeni topluyordu. Kullanıcılar sahip oldukları müzik arşivini Cloud Locker’a yükleyip, diledikleri her yerden dinlemeye devam edebiliyorlardı.

Android geliştiricileri, yeni müzik servisinin kodları içinde bu konuda bir beta testinin hazırlığına dair işaretleri buldular.

Google henüz konu hakkında bir açıklama yapmış olmasa da Play Music kullanıcılarının birkaç ay içinde hesaplarını YouTube üzerinde taşımaları istenmesi bekleniyor. Bu sırada bulut üzerinde saklanan müzik arşivlerinin de artık yeni uygulama üzerinden dinlenebileceği düşünülüyor.

Yeni Beta testinin Play Music uygulamasının tabutuna çakılacak son çivi olacağının da altı çiziliyor. Play Music’in 2020’nin ikinci yarısını görmeyeğine kesin gözüyle bakılıyor. Zira Google’ın müzik yayını konusundaki rakipleri Spotify ve Apple Music çoktandır önemli rol aldı ve piyasayı domine ettiler. Google’ın YouTube Music uygulamasıyla artık bir an önce yarışa katılması gerekiyor.