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YouTube’u arka plana alarak müzik dinlemek ister misiniz?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.06.2020 13:36 | Son Güncelleme

iOS 14 ‘lü iPhone telefonunuzda YouTube’u arka plana alarak müzik dinlemek ister misiniz? Eğer YouTube Premium üyeliğiniz varsa, bu özelliği zaten kullanabiliyorsunuz, ama biz şu an bu özelliği “bedava” olarak kullanabileceğinizden söz edeceğiz.

YouTube’u arka plana alarak müzik dinlemek ister misiniz?

Biliyorsunuz Apple, yeni iOS 14 mobil işletim sistem sürümü hakkında pek çok bilgi verdi ve sistemin beta sürümü indirilmeye sunuldu. Pek çok yeni özelliğe sahip olan sistem, bir aksilik olmazsa tam sürüm haliyle Sonbahar döneminde kullanıma sunulacak.

iOS 14’ün en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, “picture-in-picture” özelliği. Yani bir uygulamayı ufak bir ekranda görüntülerden bir yandan da büyük ekranda farklı bir uygulamayla ilgilenebileceksiniz.

Ve an itibarıyla bazı kullanıcılar, iOS 14 Beta sürümünde YouTube’u kızdıracak bir detay keşfetti, ki bu da teknoloji severleri çok sevindirecek bir detay.

Eğer Safari tarayıcısı üzerinden YouTube’u açar ve sonra YouTube penceresini ufaltarak ekranın kenarına yerleştirirseniz, bir yandan hem arka planda müzik dinleyebilir hem de diğer uygulamalarınızla ilgilenebilirsiniz. Evet, bir nevi YouTube Premium’da sunulan “arka planda müzik dinle” özelliği bu, hem de bedava.

Bu detayın iOS’taki resmi YouTube uygulamasında çalışmadığını, bunun için üyelik almanız gerektiğini tekrarlayalım.

Öte yandan, bundan birkaç sene önce, BlackBerry’nin güncel işletim sisteminde de YouTube’u arka planda çalıştırabiliyor ve o esnada farklı uygulamalarla da ilgilenebiliyordunuz.

“Peki bu özellik YouTube için önemli mi?” diye soracak olursanız, evet, gerçekten çok önemli. Zira 2018’de yapılan bir araştırma, internet üzerinden gerçekleştirilen müzik streaming işlemlerinin (yani müzik dinlemenin) neredeyse yarısının YouTube üzerinden yapıldığını ortaya çıkardı. Eh, bu da ciddi bir gelir kapısı anlamını taşıyor.

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