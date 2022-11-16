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YouTube'un artık yeni bir "lideri" var! 111.8 milyon aboneye ulaşıp PewDiePie'yi geride bıraktı

16.11.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan MrBeast, bu hafta PewDiePie ile arasında olan abone savaşını kazandı. MrBeast, 111.8 milyon aboneye ulaşarak YouTube'un en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalı olan PewDiePie'ı geçti ve tahtın yeni sahibi oldu. YouTube da konuyla ilgili bir paylaşım yapmayı unutmadı.

YouTube'un artık yeni bir "lideri" var! 111.8 milyon aboneye ulaşıp PewDiePie'yi geride bıraktı

YouTube milyonlarca kullanıcısı olan popüler video platformu olarak uzun süreler boyunca dikkatleri üzerine çekmeyi başardı, çekmeye de devam ediyor. Dünyanın en popüler video akış platformu YouTube’daki iki kanal arasında ise bir süredir adeta bir savaş var. Bu savaş, dünyanın en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalı olan PewDiePie ve bu unvanı ele geçirmeye çalışan MrBeast arasında geçiyor. Ancak abone savaşında artık YouTube'un da tescillediği bir kazanan var. Yani YouTube'da zirve artık el değiştirmiş durumda.

MRBEAST, PEWDIEPIE'Yİ TAHTINDAN ETTİ!

YouTube'un megastarı MrBeast, abone sayısı savaşında rakibi PewDiePie'yi geride bıraktı. Gerçek adı Jimmy Donaldson olan MrBeast, 111.8 milyon aboneye ulaşıp PewDiePie'ı geçerek en çok takip edilen bireysel YouTube içerik oluşturucusu oldu.

Hatta MrBeast'in abone sayısı şu anda 112 milyona ulaştı bile. Liderliğini MrBeast'e kaptıran PewDiePie ise 111 milyon aboneye sahip.

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MRBEAST KİMDİR?

USA Today'e göre 24 yaşındaki Donaldson, 13 yaşındayken video çekmeye başladı. 2016'da ise tam zamanlı bir içerik oluşturucu olmak için Doğu Karolina Üniversitesi'nden ayrıldı. "100 bine kadar saydım!" videosu ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

MrBeast, ayda 7 ila 8 milyon dolar harcadığını söylüyor. MrBeast'in yayınladığı bazı yüksek bütçeli videolar oldukça ise fazlasıyla detaya sahip olabiliyor. Donaldson bir keresinde bir dizi meydan okuma için "Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası" setini yeniden oluşturdu.

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MrBeast'i en çok tanıtan video ise geçen yıl yayınladığı “Squid Game” videosu oldu. Dizi setinin kopyasını yapan ünlü YouTuber, 456 bin dolar para ödülü dağıttı. Bir keresinde yılanlarla dolu bir küvette oturmayı göze alan herkese 10 bin dolar teklif etti ve 50 saatini canlı canlı gömülmüş bir şekilde geçirdi.

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MRBEAST'İN NE KADAR PARASI VAR?

Forbes dergisi, 2021'de tahmini olarak 54 milyon dolar kazandığını söyledi. Bu miktar, onu eğlence sektörünün dünyadaki en çok kazanan kişilerinden biri yaptı.

MRBEAST BU KADAR PARAYI NASIL KAZANIYOR?

MrBeast gelirini reklam ve sponsorluklardan, MrBeast yemeklerinden ve atıştırmalıklarından ve çok sayıda markalı üründen sağlıyor.

YouTube'un en çok aboneye sahip kanalı ise T-Series olmaya devam ediyor.

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