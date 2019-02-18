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YouTube'un "Dünya'nın düz olduğu komplo teorisine katkı sunduğu" iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2019 20:48 | Son Güncelleme

Video paylaşma sitesi YouTube'un, "dünyanın düz olduğuna dair komplo teorilerine katkı sunduğu" öne sürüldü.

YouTube'un "Dünya'nın düz olduğu komplo teorisine katkı sunduğu" iddiası

The Guardian'ın haberine göre, Teksas Teknik Üniversitesinden uzmanlar, 2017'de Kuzey Carolina'da ve geçen yıl Colorado'da "Düz Dünyacılar" hareketinin yıllık toplantısına katılan 30 kişiyle röportaj yaptı.

Mülakatlarda, 30 katılımcının biri hariç hepsinin, 2 yıl öncesine kadar Dünya'nın düz olduğunu düşünmediği ancak YouTube'da bu komplo teorilerini destekleyen videoları izledikten sonra fikirlerini değiştirdiği görüldü.

Uzmanlar, araştırmaları çerçevesinde "YouTube'un insanları Dünya'nın düz olduğuna ikna etmekte önemli rol oynadığı sonucuna vardıklarını" belirtti.

NASA'NIN AY'A GİDİP GİTMEDİĞİNİN SORGULANDIĞI VİDEOLARI İZLEYİN

Araştırmada, Dünya'nın düz olduğunu savunan videoları izleyenlere, YouTube'da 11 Eylül saldırıları ve Sandy Hook okul saldırısıyla ilgili alternatif görüşleri içeren, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Ay'a gidip gitmediğinin sorgulandığı videoları izlemelerinin önerildiği de görüldü.

Araştırmanın mimarı Profesör Asheley Landrum, YouTube'un, ziyaretçilerin doğru bilgiye ulaşmasını temin etmesi gerektiğini kaydederek, "YouTube'da çok fazla yararlı bilgi var ancak çok fazla yanlış bilgi de. Dünya'nın düz olduğuna inanmak tek başına illa ki kötü değil ancak genellikle kurumlara ve otoriteye güvensizlikle sarmalanıyor." ifadesini kullandı.

Landrum'un araştırmasının sonuçları, ABD'de Bilimi Geliştirme Derneğinin senelik toplantısında sunuldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
youtube düz dünya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ya kardeşim dünya yuvarlak olsa ne, beşgen olsa ne. Üzerinde yaşıyor muyuz, yaşıyoruz. E o zaman boşboğazlığın alemi ne?
ne saçma bir haber,dünya tabiki düz ,bunu bilmeyenmi var
yuvarlak
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