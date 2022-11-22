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Youtuber'lar kendilerini Macron olarak tanıttı! Polonya Cumhurbaşkanı tuzağa düştü... 7 dakikadan fazla görüştüler

22.11.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Youtuber'lar tarafından kandırılması dünya gündemine oturdu. Duda, içlerinden birinin kendisini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olarak tanıttığı Rus Youtuber'lar tarafından tuzağa düşürüldü. Duda'nın ofisi, görüşmeyi doğruladı. Yapılan açıklamada ilgili kurumların, Youtuber'ların Duda'ya nasıl ulaşmış olabileceğini kontrol ettiği belirtildi. Youtuber'lar, 2020'de de Duda ile kendilerini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olarak tanıtarak konuşmuştu.

Youtuber'lar kendilerini Macron olarak tanıttı! Polonya Cumhurbaşkanı tuzağa düştü... 7 dakikadan fazla görüştüler

Ofisinden yapılan açıklamada, Duda'nın geçen hafta Macron olduğunu iddia eden bir kişiyle görüştüğü doğrulandı. Açıklamada, Duda'nın 15 Kasım'da Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgeye düşen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan füzenin hemen ardından birçok yetkili tarafından arandığı belirtildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Vovan ve Lexus lakaplı Rus şakacılar Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov'un YouTube'a yüklediği kayıtta Duda'nın Macron olduğunu düşündüğü kişiye, olay üzerine kendisini aradığı için teşekkür ettiği anlaşılıyor.

İngilizce konuşan Duda, füze olayının ayrıntılarını, NATO'dan istişare talebinde bulunma planlarını ve komşu Ukrayna'yı işgal eden Rusya ile durumu daha da kötüleştirmemek için çok dikkatli olduğunu ifade ediyor.

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7 DAKİKAYI AŞAN GÖRÜŞME

7 dakikayı aşkın süre boyunca Duda, ABD Başkanı Joe Biden'ın füze olayından Rusya'yı sorumlu tutmadığını ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin düşenin, Rus füzesi olduğunda ısrar ettiğini söylüyor.

Duda'nın ofisinden yapılan açıklamada, ilgili kurumların, Youtuber'ların Duda'ya nasıl ulaşmış olabileceğini kontrol ettiği belirtildi.

2020'DE DE KANDIRILDI

Youtuber'lar, 2020'de de Duda ile kendilerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres olarak tanıtarak konuşmuştu.

Kuznetsov ve Stolyarov daha önce benzer yöntemlerle Macron ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yanı sıra Elton John ve Prens Harry dahil birçok ünlü ismi tuzağa düşürmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya duda macron

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