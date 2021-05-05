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  4. Yozgat'ta bakım için girdiği siloda buğday yığınına gömülen teknisyen öldü

Yozgat'ta bakım için girdiği siloda buğday yığınına gömülen teknisyen öldü

05.05.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, bakım yapmak için yaklaşık 25 metre boyundaki hububat silosuna giren teknisyen Metin Esen (34), depolanan buğdayın içine düşüp, boğularak hayatını kaybetti.

Yozgat'ta bakım için girdiği siloda buğday yığınına gömülen teknisyen öldü

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenipazar beldesindeki özel şirkete ait hububat silosunda meydana geldi.

Metin Esen, periyodik bakımını yapmak için yaklaşık 25 metre uzunluğa sahip 1750 ton kapasiteli hububat deposuna girdi. İş arkadaşları, aradan geçen sürenin ardından Esen'den haber alamayınca, itfaiye ve AFAD'dan yardım istedi.

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CANSIZ BEDENİ SAATLER SONRA BULUNDU

Depolanan buğday, Esen'in bulunması için diğer siloya aktarıldı. Saat 16.30 sıralarında, Esen'in cansız bedeni boşaltılan silonun içinde bulundu.

Hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Metin Esen'in içine gömüldüğü buğday yığınında boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Esen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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