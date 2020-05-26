Yozgat‘ta bir mahalle karantinaya alındı

Derbent Köyü'ne bağlı Çıraderesi Mahallesi'ne, Ankara'dan gelen bir ailedeki 2 kişide koronavirüs tespit edildi. Yaşanan bu gelişme sonrası, Yozgat İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. Uygulamaya konulan karantina kararı, Cami hoparlöründen yapılan anonsla vatandaşlara duyuruldu.

ANKARA'DAN GELEN 2 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, "Çıraderesi mahallemiz, bugün itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştır. Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmış, jandarma gözetimindedir. 13 Mayıs'ta Ankara'dan köye gelen iki kişi 21 Mayıs'ta hastalanıp hastaneye gidince yapılan testleri pozitif çıkmış. O nedenle mahalle karantinaya alındı" dedi.

Daha önce karantina uygulanan Derbent Köyü'nde herhangi bir sorun bulunmazken, köye 6 kilometre mesafede bulunan ve 65 kişinin yaşadığı Çıraderesi Mahallesi'nde karantinanın ikinci bir değerlendirmeye kadar devam edeceği öğrenildi.

(DHA)

