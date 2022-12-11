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Yozgat'ta doğal gaz kesildi, vatandaşlar tüpçülere akın etti

11.12.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta özel bir şirkete ait iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi. Borudan sızan gazın yayılması kısa süreliğine paniğe neden oldu. Önlem olarak ise doğalgaz dağıtım şirketi tarafından kentin gazı kesildi. Kışın ortasında doğal gazsız kalan vatandaşlar ise tüpçülere akın etti.

Yozgat'ta doğal gaz kesildi, vatandaşlar tüpçülere akın etti

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde su isale hattı çalışması yapan iş makinesi, doğal gaz borusunu kırdı. Borudan kısa sürede sızan gaz çevreye yayıldı.

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TÜPÇÜLERE AKIN ETTİLER

Vatandaşların ihbarı üzerine doğalgaz dağıtım şirketi tarafından kentin gazı kesildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatılırken, gazı kesilen vatandaşlar, uzun süredir kullanmadıkları mutfak tüplerini doldurtmak için tüp satan işletmelere akın etti.

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VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Arızanın yaşandığı alanda inceleme yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, "Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde doğalgaz kesildi. Şu an hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve vermeye devam ediyoruz. Yozgat'ımıza geçmiş olsun diliyorum" açıklamasında bulundu.

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Konutlara doğal gaz verme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Doğal gaz, elektrik ve su gibi olmuyor, konut girişlerindeki gaz regülatörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doğal gaz dağıtım şirketi personeli tüm regülatörleri kontrol edecek, ondan sonra evlere gaz verilecek" dedi. (DHA)


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Yozgat doğal gaz

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