Telefonlara SMS'ler geldi! AFAD, Valilik ve İBB'den peş peş uyarılar: Dikkat fırtına yaklaşıyor

İstanbul'un da içinde olduğu Marmara Bölgesi için alarm verildi. Yetkili kurumlar vatandaşları peş peşe uyardı. AFAD telefonlara mesaj göndererek, resmi kurumlar ise sosyal medya hesaplarından bugün ve yarın için fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin açıkladığı veriler tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İstanbul Valiliği ve İBB peş peşe açıklamalar yayınladı. Peki fırtınanın etkisi ne zaman geçecek? İşte detaylar...

ETKİSİNİ PAZARTESİ KAYBEDECEK

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. İstanbul’da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunurken, fırtınanın Pazartesi günü etkisini kaybedeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için yağış uyarısında bulundu. Fırtınanın İstanbul’da da etkili olacağı uyarısında bulunan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kms/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın Pazartesi günü itibariyle etkisini kaybedeceği kaydedildi.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI GEREK

Açıklamada ayrıca fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden İstanbul Avrupa Yakası’nın büyük bölümünü turuncu, Anadolu Yakası’nı ise sarı kodla uyarıda bulundu.

VALİLİK UYARDI

Valilikten yapılan uyarıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine yer verildi.

Meteorolojinin değerlendirmesinde ise, "Rüzgârın; 10 Aralık 2022 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 11 Aralık 2022 Pazar günü bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un Avrupa Yakasında zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

BİR UYARI DA İBB'DEN

İBB'den fırtınaya ilişkin yapılan uyarıda, "İstanbulluların dikkatine! AKOM verisine göre il genelinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren, lodos fırtınasının etkili olması beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO 153 ile iletişime geçiniz" denildi.

AFAD SMS GÖNDERDİ

AFAD da telefonlara SMS göndererek fırtına için uyardı. Mesajda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da bugün ve yarın fırtına beklenmektedir. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olun" denildi.

FIRTINADAN ÖNCE NE YAPILMASI LAZIM?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı uyarıların yanı sıra yaşanabilecek olumsuzlukları ve alınacak önlemleri de sıraladı. Meteorolojiden sel karşısında alınacak önlemler için yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Selleri tahmin etmek onları tetikleyen olayların türü ve doğasına bağlıdır. Kısa süreli yoğun yağış ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin taşmasına neden olacağını unutmayın.

Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın. Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın. Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın. Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyunuzun olduğundan emin olun Suyun evi terk ettiği her yerden içeri de girebileceğini hatırlayın. Kum torbaları temin edin. Selin kullanabileceği ark, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun Açık alandaysanız en yüksek cisim siz olmayacak şekilde tepeye çıkın.

Yüksek yerlere çıkın. Asla sel suyu içinde araba kullanmayın, ölümlerin yüzde 80’nin araç içinde olduğunu unutmayın. Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin. Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın. Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini akıldan çıkarmayın. Ev yada işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik, doğalgaz vb.. kapatın. Çok gerekli olmadıkça yolculuğa çıkmayın. Binalardaki yapısal hasarı kontrol edin. Karanlıktaysanız mum değil el feneri kullanın. Sel suyu ile temas etmiş bütün gıda malzemelerini konserve dahil atın."

"FIRTINADAN ÖNCE HAZIRLIKLI OLUN"

Fırtına uyarılarını radyo ve televizyondan takip edilmesi belirtilen açıklamada, "Meteoroloji’den telefonla bilgi alın. Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın. Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın. Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun. Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın. Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun. Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın. Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın. Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın. Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın. Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin. İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın. Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun. Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin. Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.

Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın. Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın. Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin” ifadelerini kullandı.



